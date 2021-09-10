充电器有滋滋声 / 边用边充是否安全，紫米详解手机充电问题

IT之家 9 月 10 日消息 今日 ZMI 紫米公司在其官方微信公众号发表科普文章，详细解答了有关和智能手机充电的问题。针对充电器发出滋滋声音的现象，官方表示这种情况一般是充电器里面某个器件发生压电效应而产生的振动导致，频率比较高，但是这一现象没有安全隐患。

关于充电频率方面，紫米称手机的锂电池无记忆，寿命和充放电周期数有关。具体来看，从 0% 充电至 100%，再从 100% 消耗到 0%，才算一个周期。正常使用时，很少会将手机电量消耗到 0 再充电，因此不足一个周期，使用时没必要控制手机的充电频率。

有用户询问夜间手机一直充电是否会损耗电池，紫米表示现在的手机充满电后会自动断电，在接近充满时会切换到涓流充电模式。不过需要重视以下三种情况：

1、充电器的选择

用户不可以选择三无、非正规渠道、非原装的充电器，因为它不能保证手机以及电池的安全。

2、充电的环境

大多的电池极限使用范围是 -20℃~60℃，低于或高于这个温度都是不好的。紫米充电器都会建议尽量在 5-35℃的环境下充电，避免过冷或过热的环境。虽然电池在出厂时经过一定的耐高温和抗严寒测试，但是为了以防万一，建议将手机放在常温环境充电。

3、不良习惯

手机长时间无电空置，会损坏电池寿命。官方提示，在不用手机的时候，也要将手机充一大半的电，让手机自然放电。此外，日常使用时，WiFi 永远不关、后台 App 打开太多，会让电池耗电快，适当的时候可以关闭。

据IT之家了解，关于智能手机边充电边使用的问题，紫米表示对于锂电池来说，高温很容易造成电池耗损。如果一边充电一边玩手机，尤其是当你运行大型游戏的时候，的确会有可能导致电池受到损害，但那并不是由于你一边充电一边放电折腾电池导致的，而是因为充电会产生热量的释放，运行大游戏依然会释放热量，这两种热量叠加起来，就会对电池的寿命产生不可逆的损伤。

不过，目前的手机厂商和快充方案厂商都会在软件上下功夫，在监测到手机亮屏甚至运行大游戏的时候，会将充电的功率降下去，降低发热。

此外，紫米表示手机快充和线材有关系，支持 2A 电流的线材即可实现快充，支持 3A 更好。