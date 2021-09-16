【IT之家评测室】ColorOS 12 系统上手：OPPO 的人文关怀，都在这里

从 ColorOS 6 开始，OPPO 的 ColorOS 系统开始了翻天覆地的变化，也是从 ColorOS 6 开始，ColorOS 系统成为了 OPPO 智能手机的核心竞争力，「快稳省」的标签在 ColorOS 越来越明显，特别是在历经 ColorOS 7、ColorOS 11 两个大版本更新之后，ColorOS 无论是在系统流畅性还是美观度、易用性方面，都已经来到安卓阵营的第一梯队，这一点毋庸置疑。

9 月 16 日，在 OPPO 秋季新品发布会上，预热已久的 OPPO ColorOS 12 系统也正式和我们见面，ColorOS 12 采用了舒适降噪的全新设计，在隐私安全方面进一步升级，并且还带来了全场景互融的功能体验。此外，诸如自由浮窗、智能侧边栏 2.0 以及速览卡片等一系列功能的创新升级，让 ColorOS 系统从好用变得更好用了。

话不多少，下面我们一起进入全新 OPPO ColorOS 12 系统的评测体验环节！

第一部分：设计升级

最早在 2019 年的 ColorOS 6 系统上，OPPO 就开始尝试无边界设计理念的运用，也正是“无边界”，让 ColorOS 6 的视觉风格转变尤为明显，如今“无边界”也成为了 ColorOS 的标志性设计语言，用更直观的语言描述，就是淡雅。

OPPO ColorOS 12 系统也不例外，全新的无边界设计，首先带来的是亚克力图标，其延续了 ColorOS 几何、规律、现代的设计风格，同时又引入了亚克力半透明材质，产生一种非常平静、舒适的视觉体验。

当然，如果你不喜欢这种风格，ColorOS 12 系统同样提供了高度自定义化的选项，包括图标大小、形状、圆角大小、内容大小（应用名称文字）都也可以自由选择，设置的方式也非常简单，长按桌面空白处或者是双指收缩屏幕，即可呼出相应设置。

除了图标设置之外，诸如图标布局也提供了丰富的选项，包括 3x5、3x6、4x5、5x6、5x5 等。

OPPO ColorOS 的壁纸也非常值得一提，除了传统的静态和动态壁纸之外，ART + 壁纸真的很赞，上百张艺术壁纸可供用户选择，有的是风景，有的是抽象和概念，每一张都极具艺术和美感，还会每周四更新，不得不说，OPPO 的审美真的是时刻在线。

壁纸

OPPO ColorOS 12 系统所带来的舒适的观感，也离不开「降噪」设计理念，OPPO 通过对组件色彩、信息密度的优化，打造出了更简洁的页面布局，因为信息密度的优化，当用户肉眼去看这些图标、文字的时候，不会因为页面上过多的信息产生阅读压力。

默认应用界面

另外一处比较明显的变化，是全新的速览卡片，这些卡片服务涵盖了不同种类的卡片，既有天气、便签、时钟、联系人、设备信息等系统自带应用卡片，也有智能找车、快递信息、周边探店等服务卡片。

速览卡片

ColorOS 12 的速览卡片可以在负一屏中出现，也可以设置到主页上，有点类似 iOS 的小组件，并且提供了大/中/小三种尺寸，此外官方表示卡片服务也对第三方开发者开放，首批上线了小红书、新浪微博、知乎、网易云音乐、爱奇艺。

OPPO ColorOS 12 系统升级了无限息屏 2.0，带来了更多艺术家合作息屏可供选择，还支持将自己的 Omoji 虚拟形象设置为息屏。

第二部分：功能升级

Omoji 是 ColorOS 12 的一大亮点功能，根据官方的描述，Face Capture 算法，基于 50 个 核心表情基，打造出高精度 3D 模型，Omoji 内置涵盖肤色、发型、眼睛、鼻子等 10 种

形象特性、共 200+ 潮流服饰元素和表情符号，你可以将这些 Omoji 应用在 OPPO 账号中，甚至还可以在微信、腾讯会议、Zoom 的视频通话中展示。

Omoji

因为IT之家升级的 ColorOS 12 版本尚未上线 Omoji 功能，所以就暂时不做演示了。

另外一个功能升级，则是跨屏互联。这是 OPPO 带来的「系统级」互融解决方案，手机和电脑通过「跨屏互联」建立连接后，电脑即可操控手机。

这项功能和华为的“多屏协同”很像，但不同之处在于，华为的只局限于华为设备（当然你可以通过比较复杂的方式实现第三方设备支持，但老实讲，体验并不爽），ColorOS 12 所带来的跨屏互联，优势在于，其兼容市面上主流品牌 PC。

在体验方面，OPPO 跨屏互联的连接方式也很简单，PC 端（目前只支持 Win）下载跨屏互联应用，手机端打开跨屏互联，即可搜索相应设备连接。在体验上基本与华为的多屏协同一样，比如手机和 PC 之间的文档快速备份、电脑键鼠快速操控手机、通知共享等等。

OPPO 跨屏互联还支持文件跨屏编辑功能，手机里的文档，电脑端点击之后，可以直接通过电脑的 Office 软件上打开，编辑后自动存回手机。另外，手机端截的图，电脑端也可以弹出通知提醒，并且提供了快速保存的按钮。

不过，OPPO 跨屏互联目前尚不支持多个 App 窗口同开，另外和电脑互联时，略有延迟感，希望后期 OPPO 能够陆续优化升级，当然，OPPO 跨屏互联这个功能也是刚刚推出，谁也不能一口吃成个胖子，要知道华为的多屏协同也是历经了多个大版本更新才越来越好用的。

从 2019 年开始，OPPO 的 IoT 生态开始了突飞猛进的扩张，诸如手环、手表、电视、耳机乃至 5G CPE 都俘获了众多消费者的青睐，和手机互联的智能设备也是越来越多。为了更好的控制这些智能设备，ColorOS 12 新增了智能设备统一管理中心 —— 我的设备，你可从这里方便快捷地查看和管控手机上的智能设备，你可以查看智能设备的状态、远程控制电视的开关机等操作，甚至还可以绑定理想 ONE，实现锁车、空调、寻车等等操作。

我的设备

第三部分：体验升级

本次 ColorOS 12 的升级中，智能侧边栏 2.0 带来了更多场景功能，包括智能字幕、商品比价、朗读文章、识别背景音乐、小窗速记、听剧模式等。

智能侧边栏 2.0

这 6 款实用工具的加入，让 ColorOS 12 的综合体验更加饱满，以智能字幕为例，比如在视频会议、语音通话时，不方便接听，完全可以通过智能字幕将语音转换为字幕，呈现在屏幕上。

再比如追美剧时，可以借助智能字幕实现实时翻译功能。

智能字幕

商品比价也非常重要，购买一些大件商品时，不同的商家、不同的时间往往会有不同的价格，担心自己买贵？通过智能侧边栏 2.0，呼出商品比价选项，帮助你找到物美价廉的那一款，同时也提供了领券选项，当然，如果后期能加入历史价格就更好啦。

商品比价

当然，不是 ColorOS 12 用户的小伙伴也不用太羡慕，毕竟还有软媒出品的“最会买”App，除了历史价格，买东西还能返现（应用商店搜索“最会买”，懂的都懂）。

在 ColorOS 12 中闪达更名为「自由浮窗」，应用可以在全屏、小窗（可交互）和迷你窗（仅查看）之间顺畅切换。

自由浮窗

在隐私保护方面，ColorOS 12 同样升级了不少看点，包括应用行为记录、照片安全分享、敏感权限提醒、模糊定位等等。以「照片安全分享」为例，通过相册分享图片或者是视频时，可以选择去掉图片以及视频的位置信息和数据，无须担心隐私泄露的风险。

此外，ColorOS 原本的远程守护现在已经升级为家庭空间，成员间可以共享相册、家庭日程、留言条、远程协助等功能，其中远程协助可以远程查看家人的手机，帮助父母解决手机使用难题。

除了上述升级的功能，ColorOS 12 还带来了地震预警、无障碍 2.0、新增支持拨打急救电话时，自动发送医疗急救信息给急救中心的功能，这里就不一一赘述了。

最后，来谈一下 ColorOS 12 的一些隐性升级 —— 量子动画引擎 3.0 和 AI 自流畅引擎 2.0。

据官方描述，ColorOS 12 上，量子动画引擎 3.0 首次引入「质量」概念，用 300+ 改进动画帮你找回真实世界的物理感觉。

就笔者的主观感受来说，ColorOS 12 的动画更加细腻和真实，以设置界面上下滑动为例，你会感受到滑动的延续性，是非线性的，你用多大的力去滑动屏幕，屏幕就会根据这个力给你反馈怎样的滑动动画，并且，滑动到终点的时候，屏幕滚动不会戛然而止，而是像浴池里一块滑动的肥皂，慢慢的滑到终点，然后再回弹一下，同时还伴随着线性马达的微弱震动反馈，非常真实。

在诸如拖拽自由浮窗、相机变焦、侧划返回等等场景，都能感受到这些微妙的动态变化。

注：GIF 图略有丢帧现象，并不能百分百代表真实滑动效果

AI 自流畅引擎 2.0 则是让手机更流畅的秘诀，据官方资料，基于 AI 自流畅引擎 2.0，手机的内存占用量减少 30%，后台电量消耗减少 20%，手机续航平均提升 12%，同时还带来了 36 个月的流畅护航。

总结：

ColorOS 12 这一次更新总共带来了 100 + 项新功能和升级，也正是这些新特性的加入，让 ColorOS 的体验变得更加饱满起来，诸如跨屏互联、Car + 车联、智能设备统一管理中心这些功能，也便捷的实现了 OPPO 智能设备之间的互联互通。

当然，功能体验升级的背后，更多的是 OPPO 对于人文关怀的思考。系统服务硬件，也是用户体验的基础，如何让用户使用这款系统时感到从容和舒心，如何借助系统舒缓用户在这个电子荒原时代，面对众多信息时的紧张焦虑，如何进一步打破智能手机的信息“孤岛”状态... 这都是 OPPO 在 ColorOS 上所思考的。

很庆幸的是，在全新的 ColorOS 12 上，我们见到了 OPPO 在这方面的努力，功能多而不杂、图标文字平静有序、系统交互拒绝“傻快”、跨屏互联方便快捷... 它既保证了全局功能体验，也在乎着用户的每一个细微感受，是一款值得升级的好系统。