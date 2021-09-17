消息称谷歌 Pixel Fold 折叠屏手机将在今年第四季度推出

IT之家 9 月 17 日消息 据 GSMArena 报道，长期以来，一直有传言称谷歌将为 Pixel 系列推出折叠屏手机。现在，Display Supply Chain Consultants 的高级总监 David Naranjo 透露了谷歌 Pixel Fold 折叠屏手机的预计发布日期为 2021 年第四季度。

▲ Pixel Fold 渲染图，来源：MacRumors

David 表示，谷歌将在 10 月 19 日推出 Pixel 6 系列，还透露了这款手机的外观和参数规格。他还进一步表示，Pixel Fold 很有可能是在 Pixel 6 发布会上宣布的“one more thing”。并且，该手机没有在 10 月发布会上提及的话，也会在今年年底前推出。

David 还透露，谷歌 Pixel Fold 将使用 LTPO OLED 显示屏，还将采用三星的可折叠显示屏技术，配备 7.6 英寸的内折式显示屏。

▲ 谷歌屏下摄像技术，来源：LETSGODIGITAL

IT之家了解到，根据此前爆料，谷歌自研的 Tensor 芯片，将不仅用于 Pixel 6/Pro，还可能会用于 Pixel Fold 折叠屏手机。谷歌称，Tensor 芯片将使 Pixel 6 进入最佳安卓手机的行列，同时使其成为世界上最安全的智能手机之一。此外，Pixel Fold 折叠屏手机还将支持 120Hz 刷新率。