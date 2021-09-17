谷歌 Pixel 6/Pro 在纽约谷歌商店展出：Pro 版将配备专用长焦模组

IT之家 9 月 17 日消息 据 GSMArena 报道，谷歌即将发布的 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 手机，已在纽约市的谷歌商店门前展出。谷歌商店位于纽约市第 9 大道，西 15 街和 16 街之间，切尔西市场正对面。

在谷歌商店展出的 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 手机的照片已经被用户发布到了 reddit 论坛上，以下为实拍图：

据报道，谷歌的新机营销策略很奇特，早在 8 月初，谷歌就首次发布了 Pixel 6/Pro 的设计图以及有关自研 Tensor 芯片组的详细信息。谷歌还透露，将更新其 Pixel 手机的相机系统，包括 Pro 型号上的专用长焦相机。

▲ 谷歌 Pixel 6 渲染图

虽然谷歌目前还未确认谷歌 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 的发布日期，但是有可信度很高的爆料称发布日期会是 10 月 19 日。

最近的一份报告显示，在 Pixel 6 和 6 Pro 手机上谷歌的 Active Edge 功能可能会回归，这项功能允许用户按压手机的两侧，以激活谷歌语音助理。

同时，近日还有爆料消息指出，谷歌还将在该发布会上以“one more thing”的形式推出 Pixel Fold 折叠屏手机。

IT之家了解到，结合此前爆料，Pixel 6 系列手机将搭载自研的 Tensor 处理器，Pixel 6 Pro 将配备三星 E5 材质 LTPO OLED 屏幕，屏幕分辨率预计为 3120 x 1440，支持 120Hz 刷新率。