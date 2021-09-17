全国政协委员苗圩：无人驾驶发展必须以确保安全为前提

9 月 17 日上午消息，2021 世界新能源汽车大会继续在海南进行。全国政协委员、全国政协经济委员会副主任、工业和信息化部原部长苗圩在演讲中表示，中国引领了新能源汽车产业变革的上半场，下半场的竞争焦点是智能网联汽车。但智能网联汽车的发展不是一蹴而就，无人驾驶的发展必须以确保安全为前提。

苗圩认为，新能源汽车行业开创了全新的发展模式，生产电动化、智能化将降低汽车制造技术难度，推动汽车制造出现集中化的代工模式。车企也从卖产品延伸到卖服务，商业模式由“制造”转为“制造 + 服务”。

在谈及中国新能源汽车发展时，苗圩认为，世界汽车工业正在经历百年未有之大变局，中国新能源汽车引领了产业变革的上半场，而智能网联汽车成为下半场竞争焦点。

苗圩表示，新能源汽车的重要标志是续驶里程，“十三五”期间纯电动乘用车的平均续驶里程提升幅度近 50%。在智能网联汽车时代，最重要的标志是算力，芯片算力成为智能网联汽车的核心竞争力之一，特别是随着辅助驾驶和自动驾驶技术的落地与升级，智能网联汽车对算力的需求呈现指数级增长趋势。

苗圩强调，智能网联汽车的发展不是一蹴而就的，要真正实现无人驾驶必须以确保安全为前提，而当前辅助驾驶已经在很多新车型上大量应用。