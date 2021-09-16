长安汽车王俊：2025 年长安品牌新能源汽车销量将突破 100 万辆

9 月 16 日上午消息，2021 世界新能源汽车大会在海南举行。长安汽车总裁王俊在演讲中表示，长安汽车在 5 年内还将推出 20 余款全新的智能电动车，满足新人群全场景的需求。他预计，到 2025 年，长安品牌的新能源汽车销量将突破 100 万辆。

王俊在演讲中提到，绿色低碳已经成为世界的共识。在低碳经济时代背景下，中国“双碳”战略将引发一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，推动汽车产业转型升级。中国“双碳”战略的落地实施正是中国民族汽车品牌产业转型升级和高质量发展的一次绝佳的历史机遇。

根据王俊的介绍，从市场角度来看，今年 1-8 月，国内新能源汽车销量超过了 170 万辆，同比增长 208%。长安汽车的新能源汽车也获得了同比超过 366% 的成绩。从渗透率来看，今年 1-8 月，新能源汽车的市场渗透率已经接近 11%。长安汽车的新能源汽车占乘用车品牌的渗透率已经超过 8%，较去年同期显著提升。

王俊表示，中国汽车市场的新能源汽车已经进入到市场化的阶段，面向未来，长安汽车将全面加快向智能低碳出行科技公司的转型。

王俊称，长安汽车在“双碳”愿景下发展的思考和实践包括几方面，一是坚定不移地走自主研发之路，二是坚定不移地打造新平台、新产品，三是坚定不移地携手共建全新商业生态架构。