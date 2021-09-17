超越特斯拉 Model S，Lucid Air 获美国认证成续航里程最长电动汽车

电动汽车初创公司 Lucid Motors 的 Lucid Air Dream Edition 获得了美国环境保护署（EPA）评定的 520 英里（约 836.86 公里）续航里程，这使它超过特斯拉最长续航里程车型 Model S，成为该机构评定的续航里程最长的电动汽车。

2020 年 9 月 9 日，Lucid Motors 发布了其首款电动汽车 Lucid Air，旨在与市场上一些性能最好的电动汽车竞争。这款车共有 4 个版本，分别是 Air Touring、Air Grand Touring、Air Dream Edition 和 Lucid Air Pure。

其中，Lucid Air Dream Edition 配备全轮驱动和 19 英寸车轮，单次充电可行驶 520 英里，远超特斯拉 Model S Long Range（412 英里）和 Model S Plaid（390 英里）。这款车型的补贴前售价为 16.9 万美元（约 109 万元人民币），补贴后售价为 16.15 万美元（约 104 万元人民币）。

Lucid Air Dream Edition 最初预计将于 2021 年初交付，但由于新冠病毒大流行造成了一些瓶颈，因此该公司计划将该版本车型的生产和后续的交付推迟到今年下半年。

今年 3 月份，Lucid Motors 宣布，其 Lucid Air Dream Edition 电动汽车已售罄。不过，该公司并未透露具体数量。