特斯拉 Model S 可旋转式中控大屏曝光，与比亚迪车型旋转方式不同

北京时间 9 月 13 日消息，据报道，配备可旋转式中控大屏的 Model S 近日现身野外，暗示该公司未来将重点打造这项技术，全面提升车载娱信体验。

事实上，早在今年初，特斯拉就曾在其 Model S/X 在线配置更新时特别强调，这两款旗舰车型将配备可旋转显示屏等关键功能。然而，该公司在今年 5 月再次更新时却取消了这一配置。最近的交付也验证了这一点，特斯拉车主在收到 Model S Plaid 和长续航版 Model S 后均表示，其中控大屏并不具备可旋转功能。

据了解，比亚迪多款车型曾以可旋转中控屏作为卖点，但两品牌的旋转方式并不相同。比亚迪为横屏/竖屏旋转，特斯拉为左右角度旋转。

可旋转中控大屏对车载娱信系统来说是一项巨大进步，17 英寸大屏幕可以通过转动的方式向司机或车内乘客倾斜，有助于提升影音观看、卡拉 OK 和特斯拉游戏等娱乐体验。

近日现身户外的这辆配备制造商车牌的 Model S 表明，该公司仍未放弃这项技术，可旋转式中控大屏或将在不久的未来引领车载娱信新潮流。

尽管特斯拉并未解释为何取消 Model S 和 Model X 最初列出的部分功能，但据车主猜测，持续的供应链问题和芯片短缺可能是这两款旗舰车型功能减少的原因所在。毕竟，在供应链紧张的情况下，特斯拉很可能会优先确保汽车最关键功能的零部件供应。

来自 EV社区的报道显示，新版 Model S 的可转动框架仍然存在，只是缺少了这一功能所需的电机和导向销。另外，来自在线 EV社区的其他报道表明，现在交付的新款 Model S 车门面板上仍保留电线和灯管设计，表明这款旗舰轿车在未来通过简单的改装仍可能获得环境照明功能。