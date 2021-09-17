科锐 Cree 改名 Wolfspeed，将于 10 月 4 日在纽交所上市

昨日晚间，Cree | Wolfspeed 宣布，公司于 10 月 1 日将结束纳斯达克交易，预计 10 月 4 日正式在纽约证券交易所开始交易，上市代码为“WOLF”。同时，公司名称将从 Cree, Inc. 更改为 Wolfspeed, Inc.。

Cree 表示，这一转变标志着一个重要的里程碑，Cree 将继续引领从硅（Si）到碳化硅（SiC）的产业转型。

2019 年和 2021 年，Cree 完成照明和 LED 业务的出售，完全蜕变成一家以宽禁带半导体产品为主的公司，主要业务包括出售衬底、外延片、功率或射频器件产品，并且提供氮化镓射频器件代工业务，囊括了宽禁带半导体的所有环节。

2019 年，Cree 宣布将在 5 年内投资 10 亿美元用于在美国扩大 SiC 和 GaN 产能，包括投资 4.5 亿美元在纽约州 Marcy 建造一座 8 英寸晶圆工厂，同时投资 4.5 亿美元在总部北卡罗莱纳州达勒姆市改扩建 6 英寸晶圆和衬底材料工厂为超级衬底材料工厂，另外 1 亿美元用于流动资金。

同年 10 月宣布在纽约州立理工学院奥尔巴尼分校成功完成了首批 8 英寸 SiC 晶圆样品的制备。

Cree8 英寸 SiC 晶圆工厂已于 2021 年 4 月设备开始搬入，预计将在 2022 年启用生产。预计到 2024 年满产时，将达到 2017 年产能的 30 倍，同时产品要符合车规级。Cree 表示，在 2024 年，8 英寸 SiC 晶圆工厂将规划达产；SiC 和 GaN 器件产品业务占比将超过材料业务占比；营收将达 15 亿美元，EBIT3.75 亿元。

此前不久，Cree 宣布截至 6 月 27 日的 2021 财年第四季度财报，营收达 1.458 亿美元，较去年同期同比增长 35%，环比增长 6%，略高于分析师预期的 1.4517 亿美元。展望下一季度，Cree 目标收入在 1.44 亿美元到 1.54 亿美元之间。

公司 CEO Gregg Lowe 表示，“该季度实现了强劲的收入，是因为客户比最初预期更早、更大幅度地提高产量。我们继续在我们的设备领域中抓住增长和转换机会，进一步确立了我们在碳化硅行业的领导地位。”

Gregg Lowe 进一步透露，公司有望在 2022 年初建成世界上最大的碳化硅工厂，使其能够充分利用未来几十年的增长机遇。

科锐此前宣布，将扩大与意法半导体现有的长期碳化硅晶圆供应协议，科锐将在未来几年内为后者供应 6 英寸碳化硅晶圆。