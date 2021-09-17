韩国现代在工厂中测试波士顿动力公司机器狗，负责安全巡逻

9 月 17 日消息，韩国现代汽车集团周五表示，该公司已经启动了一个试点项目，在其工厂部署美国机器人初创公司波士顿动力 (Boston Dynamics) 的机器狗帮助检查安全，这是双方的首次合作。

现代集团证实，其“工厂安全服务机器人”是在波士顿动力公司机器狗 Spot 的基础上设计出来的，并为其专门配备了汽车制造商需要的额外定制软件和硬件。目前，这款改装版 Spot 已在该集团子公司起亚位于首尔西南部光明市的工厂投入试运行。

具体地说，现代集团为 Spot 安装了热成像仪、3D 激光雷达以及人工智能（AI）程序，使机器人能够检测和识别工业区内的人和各种场景。目标是让机器人能够检测到潜在的危险，并向控制中心的值守人员发出警告。

举例来说，改装版 Spot 应该能够分辨出某些地区是否存在高温风险，或者应该关闭的门是否意外开着。这款机器人的体型可以让它在狭窄的空间中穿行，其传感器可以让它看到人眼可能看不到的东西。Spot 的目标是支持工厂的深夜巡逻，以确保工人的整体安全。

虽然这款机器人可以自动导航，但也可以选择通过远程操作手动控制它，以防安全人员需要更仔细地观察。现代集团的 Spot 提供其活动的实况视频，并可以触发警报，所有这些都可以从某个指定控制中心容易访问的网页上完成。

现代汽车称，将从试点项目中收集数据，以优化机器人的各方面性能，并将其应用于各个工业现场。该公司此前就曾与波士顿动力公司合作，共同开发工业机器人，并支持智能工厂和智能移动解决方案。

现代集团于 6 月份完成了斥资 8.8 亿美元从日本软银集团手中收购波士顿动力公司的交易，这是两家公司启动的第一个项目。如果试点取得成功，现代集团希望成立“工厂服务安全机器人”团队，可以在连接到单个控制中心的同时巡逻不同的区域。

现代集团机器人实验室负责人 Dong Jin Hyun 表示：“工厂安全服务机器人是我们与波士顿动力公司的第一个合作项目，该机器人将帮助检测工业现场的风险，保障人们的安全。我们还将继续构建智能服务，检测工业现场的危险，并通过与波士顿动力公司的持续合作，帮助打造更安全的工作环境。”