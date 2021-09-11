机器人“春晚”开幕，机器狗扎堆 PK，揭秘六大类亮点机器人

智东西 9 月 11 日报道，昨天，世界机器人大会再次在北京亦庄拉开帷幕，智东西记者一大早便跨越整个北京城来到这里打探这场大会的最新消息。

世界机器人大会自 2015 年开始举办，迄今为止已成功举办过 5 次。它不仅是国内一年一度规模最大的机器人产业顶级展会，也是国内机器人产业风向的集中展示。

智东西了解到，本次展会分为工业机器人 + 物流机器人、服务机器人、特种机器人三大展区，共有 110 余家企业和科研机构的的 500 多款产品参展。

去年一场突入起来的疫情打乱了所有人的节奏，世界机器人大会也没有召开。时隔两年再次召开的机器人大会有哪些新风貌？机器人领域的各大玩家又带来了怎样的答卷呢？

经过这一天的浏览以及与各专业人士的交谈，我发现仿生机器人成为了一大亮点，不少企业都带来了自己的四足仿生机器人。另外由于新冠疫情带来的特殊需求，无人配送机器人的成长速度加快，不少为抗击疫情服务的机器人也应运而生。除此之外，各类国产手术机器人也在展示着自己的风采。

01. 仿生机器人火热，不仅有机器狗，还有机器鱼

近两个月仿生机器人市场似乎格外火热，先有小米推出只要 9999 元的四足仿生机器人“铁蛋”，后有波士顿动力秀出双足机器人 Atlas“跑酷”视频。

之后车企也出来凑热闹，马斯克宣布要造人形机器人“Tesla Bot”，前几天小鹏又突然官宣自家旗下生态公司的机器马“小白龙”。

虽然这些公司都没有来到本次机器人大会，但是大会露脸的仿生机器人一样各有风采。

1、多款机器狗亮相，谁更胜一筹？

我刚来到本次展会的序厅，就见到了云深处科技最新的机器狗绝影 X20。这款机器狗可不一般，能够适应复杂地形环境和特殊操作需求，甚至是有毒有害的恶劣工作场景它都能胜任。

如果你对机器狗比较关注的话，肯定对波士顿动力能跳舞、会开门的机器狗 Spot 印象深刻。绝影 X20 也具有丰富的拓展能力，不仅可以在背上装上一根机械臂，也可以定制搭载双光云台、4G/5G、北斗/GPS 模块等，进行安放巡检、探测探索、公共救援等工作。

▲ 装有机械臂的绝影 X20

春晚上和刘德华同台跳舞的机器狗“犇犇”也在本次展会上亮相。这款机器狗由宇树科技所研发，不得不说，“犇犇”的魅力就是大，一天下来宇树科技的展位就没有缺过观众。

和犇犇一起来到展会的还有它的另外两位“兄弟”。一位是伴随式仿生机器人 Go1，这款机器狗主要面向普通消费者和教学、研究机构，目前已经公开销售。它具有智能伴随系统，出门逛街带上它，不牵绳也不怕跑丢。

“犇犇”的另一位兄弟 B1 可是个大家伙，它主要面向工业领域，能够进行安防巡逻、勘探检测、应急救援等工作。另外它还具有 IP67 级防尘防水，站立时负载能力更是达到 80 公斤，一个成年人坐到它的背上也没问题。

▲ 能承载一个成年人重量的机器狗 B1

中电科也带来了一款名叫虎贲的机器狗，它主要面向的也是工业领域，具有环境感知能力，能够从事安防巡检、物流运输、灾难救援等工作。

另外据现场的工作人员介绍，得益于它的高精度室内外定位技术，以及复杂地形的适应能力，它还具有成为“导盲犬”的潜力，为盲人朋友的出行带来便利。

▲ 中电科四足仿生机器人“虎贲”

２、水里游的也“造假”，“大鲨鱼”亮相会场

转到 D 馆，一条大鲨鱼映入我的眼帘，耐不住好奇心的我径直跑了过去想要一探究竟。

这是博雅工道研发的智能仿生鲨鱼，主要用于目标搜救、水文监测、海底测绘等工作，不仅速度快，运动起来也极为灵活。幸好我是在展会上见到它，如果在海里游泳时碰见，是“惊喜”呢，还是“惊吓”呢？

在鲨鱼的旁边还有一条仿生金龙鱼，大老远看上去跟一条真鱼没什么两样。工作人员介绍说，它能够像真鱼一样在水中自如地游动，达到以假乱真的效果。遗憾的是现场没有演示，没能让我一饱眼福。

▲ 仿生鲨鱼机器人（左）与仿生金龙鱼机器人（右）

02.“爱因斯坦”赶来助阵，优必选发布熊猫机器人

这次大会上出现的人形机器人也是值得关注的一大亮点，尽管数量不多，但各具特色。

一进展会大门，我就被一个不停向观众招手微笑的漂亮小姐姐所吸引，走近一看发现她竟然是个机器人！再一看，机器人小姐姐旁边站着的竟然是“爱因斯坦”！历史课本上的人物也能被大会请过来？

原来这是大连新次元文化科技带来的仿生人形机器人，它的外观、形态和动作模仿真人外观，可以惟妙惟肖地还原电影明星、历史人物，应用于博物馆、展览馆等场所之中。

▲“爱因斯坦”与机器人小姐姐

看到人形机器人我就想到了波士顿动力的双足机器人 Atlas 和国内优必选的 Walker X。果然，优必选也带着他们全新一代的仿人机器人来到了现场。

优必选可算得上是国内机器人界的“网红”了，曾四度登上春晚的舞台，让全国人都感受到了机器人的魅力。2021 年春晚上的“拓荒牛”更是一度登上热搜，成为全国人的“团宠”。

两个月前的世界人工智能大会上优必选发布的能够端茶倒水、下棋、按摩的仿人服务机器人 Walker X 更是让人眼前一亮，毕竟谁不想要一个万能的机器人管家呢。

今天优必选的熊猫机器人“优悠”首次亮相。它以大熊猫的形象为设计原型，在 Walker 的基础上为迪拜世博会中国馆专属定制，不仅可以在馆内导览讲解，向来自全世界的观众讲解中国故事，还能舞蹈写字、比心卖萌。

▲ 优必选熊猫机器人“优悠”

03. 送餐机器人、配送机器人玩家扎堆

不知道从什么时候起，送餐机器人几乎成了餐厅的标配，从全国连锁的海底捞，到街边普通的餐厅，处处都能见到送餐机器人的身影。

与此同时，各类配送机器人也越来越多的出现在我们的身边，比如商场、酒店、医院等用到的室内配送机器人，以及室外的物流机器人等。

这些各种用途的配送机器人也都出现在了这次展会上。

1、走得稳、端菜稳的送餐机器人

来到 B 区，我首先看到了普渡科技的送餐机器人在各样的障碍物里走来走去，当有人站在它面前时，它会自动绕行，还能保证托盘里的食物纹丝不动。

现场的工作人员告诉我，餐厅中人来人往的环境以及可能会出现的狭窄过道对机器人来说是一项不小的挑战，因此机器人要想在餐厅工作至少要具备自主避障能力、行走的稳定性和极强的通过性。普渡在设计送餐机器人的时候，针对这三点做出了专门的优化，让机器人送餐过程中不仅走得稳，还能主动绕过行人或障碍物。

此外，为了吸引顾客的兴趣，普渡还为送餐机器人添加了一些交互功能，比如当你抚摸现场一款机器人小猫一样的耳朵时，它还可以露出满足的表情与你互动。

▲ 普渡送餐机器人遇到行人停下

擎朗智能也出现在了这次大会上，还发布了其专门面向中小型餐厅打造的“飞鱼”送餐机器人。

这款机器人拥有纤细的机身，还具备厘米级的导航能力，让它可以在 50 厘米宽的过道中自由穿梭。同时擎朗还在取餐方面对它进行了精心设计，通过灯光、语音、动画等多种交互方式提醒顾客取餐。并且它还搭配擎朗的视觉识别技术，能够自动监测餐品是否被取走，提高送餐效率。

▲ 擎朗“飞鱼”送餐机器人

2、物流机器人打通送快递的“最后一公里”

相信很多人经常会为下楼取快递而苦恼。哈奇智能在这次大会上带来了一款智能物流机器人，就能解决这个问题。

哈奇智能的这款物流机器人拥有智能路径规划、自主乘梯、人脸识别取件等多项功能，当快递员把快递放入机器人货舱中后，收货人可以自由预约送货时间，然后机器人就可以自主规划路径进行配送，让你再也不用下楼取快递。

这款物流机器人可以在酒店、高校、科技园、社区等多种场景使用，据工作人员介绍，目前这款机器人已经在北京富力 10 号、广州常春藤、重庆蔷薇西岸等多个城市的多个小区投入使用。

▲ 哈奇智能物流机器人

在物流领域深耕多年的京东物流也带来了其智能配送机器人“京麟”。

京麟智能配送机器人基于京东 L4 级别的自动驾驶技术，可以实现自主导航、避障、上下电梯等功能，实现 24 小时无人配送。而且它不止可以收送快递，还能够送物品、送外卖，目前已经在一些商场、写字楼等场景投入使用。

▲ 京东“京麟”配送机器人

除此之外还有不少厂商也带来了自己的智能配送机器人，比如广州映博智能科技旗下的派宝机器人、洛必德的智能配送机器人“小洛”、优地科技的送物机器人“优小妹”等，都能够在酒店、写字楼等不同的场景提供配送服务。

▲ 派宝机器人

04. 疫情之下的“打工人”机器人

去年一场突如其来的疫情让人们不得不“居家抗疫”，即使出门也要保持社交距离，而这给了机器人大展身手的好机会。

清华大学人工智能学院在这次展会上带来了咽拭子机器人和病房巡诊机器人。

咽拭子机器人顾名思义是能够自主进行咽拭子采样的机器人，它可以快速部署并开展持续性的咽拭子采集任务。使用者只需要根据机器人的语音提示便可快捷简单的完成自主采样。

病房巡诊机器人可以用于传染病房的日常查房巡诊，并且得益于 5G 的加持，可以实现跨省远程问诊。此外在新冠疫情不断传播的情况下，它的使用不仅减轻了医生的工作量，这种无接触巡诊还能降低医生交叉感染的风险。

▲ 清华大学咽拭子机器人

抗击疫情的斗争中，消杀工作也是重要的一个环节，当然这项工作也可以由机器人来完成。这次大会上也有不少厂商展示了消杀机器人。

比如洛必德带来的智能消杀机器人能够自主移动，以应用于室内外多种环境中。它具有 4 个喷雾口，可以实现 360 度喷雾消杀。另外它还支持手机小程序远程操控，既能远程规划路线，也能完成定时定点消杀工作。它还具有人体感应功能，当发现有人来到它身边时，便会自动停止喷雾，防止消毒液沾染到人体皮肤上。

▲ 洛必德智能消杀机器人

05. 手术机器人争奇斗艳

这次展会上手术机器人也是必看的一大亮点，不仅有国际上著名的“达芬奇”手术机器人，还有天智航天玑骨科手术机器人、术锐腔镜手术机器人、康多腔镜手术机器人等国产手术机器人争奇斗艳。

1、“达芬奇”手术机器人

“达芬奇”是较早问世的手术机器人，在世界范围内应用较广，享有较高声誉。这款机器人由医生控制台、手术机械臂和成像系统三个部分组成，展会现场，工作人员还展示了用达芬奇手术机器人搭体积非常小的积木。

据介绍，医生利用达芬奇手术机器人可以进行更加精细化的手术，并且由于是微创，对于患者来说具有出血少、并发症少、康复快等优点。

展台上的工作人员还聊到，目前达芬奇手术机器人在我国大陆地区的装机量达到 200 多台，主要采购者为三甲医院等大型医院。

▲ 达芬奇手术机器人

2、天智航“天玑”手术机器人，让手术时间节省 30%

天智航的天玑骨科手术机器人是国际首款能够开展创伤骨科、脊柱外科手术的骨科机器人，能够辅助开展脊柱外科以及创伤骨科手术，可以进行精准定位的微创手术，据说能让手术时间节省 30%。

目前天玑骨科手术机器人已在北京积水潭医院等多家医院投入使用。据该公司统计，截至 2020 年末这款机器人已辅助医生完成超万例手术。

今年，天智航正式推出第二代天玑骨科手术机器人，并且在前不久已被纳入北京医保支付范畴。

▲ 天智航骨科手术机器人

3、术锐腔镜手术机器人，现场剥鹌鹑蛋

逛展过程中，我发现一台手术机器人在演示剥一颗生的鹌鹑蛋，并且还能在剥掉外壳的同时不破坏蛋壳下面的薄膜。

这是北京术锐技术推出的腔镜手术机器人。手术时医生通过操控主控台上的操作器，对手术工具和高清电子内窥镜进行遥控操作，便能够完成一台微创手术治疗。

▲ 工作人员演示剥鹌鹑蛋

06. 多种类助力外骨骼机器人亮相

作为一种可穿戴的“机器人”，外骨骼在应急救援、物资搬运、康复医疗、户外运动等多领域都发挥着独特的作用。这次展会上，多家厂商带来的多款外骨骼机器人设备也值得一看。

中电科共带来了三款外骨骼机器人，分别能够提供髋关节助力、下肢助力和上肢助力，既能够为使用者提供搬运助力，还能在使用者行走、奔跑、上下坡等运动中提供助力，减少体力消耗。

据工作人员所说，其髋关节助力机器人自重仅有不到 4 公斤，穿戴不仅简单而且轻便，并且可以帮助搬运者轻松搬起 20 公斤的重物。

▲ 中电科髋关节助力外骨骼机器人

深圳肯綮科技带来了一款步行辅助机器人，目前这款助力机器人已经量产销售。它的重量仅有 2.1 公斤，可以在人行走、爬山、爬楼梯等运动时提供助力。并且它还具有智能意图识别功能，能够智能检测穿戴者的意图，做到随走随停。

▲ 身穿步行辅助机器人的工作人员

大艾机器人带来的是针对康复、助残等领域的外骨骼机器人，能够利用 AI 控制技术，来帮助肢体障碍的患者进行康复训练。

比如其艾家康复外骨骼机器人，外部是一个轮椅的形状，内部则是一副外骨骼机器人。当患者站进去固定好后，便可通过外骨骼模拟行走步态带动患者实际行走，帮助患者重塑走路姿态，加速康复过程。

▲ 艾家康复外骨骼机器人

迈宝智能则在展会上展示了其用于军工、应急救援、物流搬运、制造装配等领域的机器人。

据现场的工作人员介绍，利用助力外骨骼机器人能够在提高人们搬运和负重能力的同时保护腰背部肌肉，让工作更有效率。另外迈宝智能还专门针对应急救援领域不同的特点，开发了急救版、消防版等面向多个不同场景的助力外骨骼机器人，以适应不同应急需求。

▲ 迈宝外骨骼机器人

07. 结语：机器人实用性更受重视，市场分类正在细化

我逛下来整场世界机器人大会的展览后发现，曾经在大会上吸引无数人眼球的各类天马行空的机器人变少了，取而代之的是更多像送餐机器人、配送机器人、手术机器人、助力外骨骼机器人等这样实用价值更强的机器人。

从这几年的世界机器人大会的变化可以看出，服务机器人正在成为我们生活中重要的组成部分，从送餐机器人到配送机器人再到家庭服务机器人，针对不同场景的不同种类的机器人正在不断增加，机器人的分类也越来越细化，对于机器人厂商来说，赛道正在往越来越宽的方向发展。

另外，医疗、养老、助残等领域也在受到越来越多的关注。国产手术机器人厂商越来越多，技术也在不断地进步，随着时间的推移，手术机器人在国内的渗透率或将越来越高，医疗或许会更加便利。

整体上我们可以看到，国内的机器人市场正在快速成长，随之而来的是市场的不断细化。在这个过程中各类机器人厂商要明确自身的优势和定位，深耕技术，才能更好地赢取市场，在市场竞争中胜出。