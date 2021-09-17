腾讯宣布微信外链规范调整：坚持用户为本，将更多选择权交给用户，今日起开放一对一场景访问限制

IT之家 9 月 17 日消息 近期，工信部对外链管理提出了专项指导意见。

微信现宣布，将落实“以安全为底线”的互联互通，为确保高质量的平台内容和良好的用户体验，整体遵循如下外链开放原则：

1、防止出现违反国家法律法规的行为；

2、防止出现过度获取用户隐私、危害网络信息安全与数据安全的行为；

3、防止出现过度营销、诱导分享等有损用户利益的行为；

4、坚持用户为本，将更多选择权交给用户。

基于以上原则，在监管部门的指导下，外链管理措施将分阶段分步骤实施，第一阶段将于 9 月 17 日起开始执行，具体包含：

1、在确保信息安全的前提下，用户升级最新版本微信后，可以在一对一聊天场景中访问外部链接。

2、为用户提供自主选择权。群链接因涉及广大接收方用户，我们将继续开发功能便于用户自主个性化选择。

3、设立外链投诉入口，用户可以举报违法违规外链。平台将按照相应规则处理，并对外链提供平台的管理有效性设立信用分级。

腾讯还表示，将依据相关法律要求，经监管部门审批，以安全为底线来推进“分阶段、分步骤”的互联互通方案。同时，微信也将积极配合其他互联网平台共同落实本次指导意见，探讨在其他平台上顺畅使用微信服务的技术可能性，实现进一步的互联互通。

IT之家知悉，9 月 9 日下午，工信部有关业务部门召开了“屏蔽网址链接问题行政指导会”。工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求 9 月 17 日前各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。当天参会的企业包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、华为、小米、陌陌、360、网易等。