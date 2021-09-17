恒大汽车股价暴跌，总市值较年初蒸发超 95%

从 4 月 21 日开始，恒大汽车股价一路下滑，截至 9 月 17 日，股价已从今年初最高的 72.45 港元/股跌至 3.1 港元/股，总市值也较年初高峰跌去了超过 95%，目前约为 300 亿港元。

受控股母公司中国恒大高额债务所累，恒大汽车股价一路向下。此前中国恒大公告称，将出售包括恒大汽车、恒大物业等优质资产回笼资金，恒大汽车股价一度反弹，但在与小米发生绯闻后，恒大“卖”车的计划再无新进度。需要说明的是，9 月 3 日，恒大汽车刚刚完成夏季测试，预示着恒大造车有了更实质性的新进展，但高负债下，恒大造车还能否顺利进行的疑问也越来越大。

恒大汽车半年度报告显示，上半年营收 69.2 亿元，同比增长 53.5%；净亏损 47.9 亿元，去年同期亏损为 22.7 亿元，亏损大幅扩大。截至 6 月末，恒大汽车总资产为 1650 亿元，总负债为 1530 亿元；借款总额为 359.97 亿元。另外，恒大汽车收购核心技术及研发费用进一步拔高至 271 亿元。

9 月 13 日晚间，恒大集团官网发布声明称，网络上近日出现的有关恒大破产重组的言论完全失实。恒大集团表示，公司目前确实遇到了前所未有的困难，但公司坚决履行企业主体责任，全力以赴复工复产，保交楼，想尽一切办法恢复正常经营，全力保障客户的合法权益。

伴随该消息而来的还有香港富商刘銮雄减持恒大股票，套现 1.16 亿元离场，加剧了外界对恒大债务危机严重性的猜疑。港媒甚至爆出许家印在香港自住的价值上亿港元的豪宅出现“转名”疑云，而接手人谭海军则被港媒称为许家“管家”。