恒大汽车上路，恒驰 7 路试谍照曝光

IT之家 9 月 2 日消息 近日恒驰 7 的路试谍照在网上曝光，新车此前已经在上海车展中展出，实车跟展车略有不同，应该是在为量产做准备。

由于是试装车的原因，路试车的大灯并未组装完整。同时封闭式前格栅上的纹路也发生改变，下包围两侧则增加了小尺寸的进气口，后视镜也回归了传统造型。

根据当时官方发布的信息，恒驰 7 车身长度为 4820mm，轴距达到 2910mm，NEDC 综合续航 710km，定位纯电 B 级豪华轿车，对标奔驰 C 级、奥迪 A4L、宝马 3 系等车型。

IT之家了解到，根据恒大汽车 2021 年上半年财报数据显示，尚未量产的恒大汽车上半年净亏损 47.9 亿元，去年同期净亏损 25.31 亿元。而亏损的扩大，与造车上的持续投入有关。恒大汽车表示，目前恒驰 1、恒驰 3、恒驰 5、恒驰 6、恒驰 7 五款车正进行夏季测试并已接近收官，恒驰处于量产冲刺阶段。不过假如在短期内缺乏进一步资金投入，新能源汽车量产时间表有可能需要推迟。

恒大汽车表示，将继续积极接触潜在投资者，商讨出售资产，同时进一步加大项目销售力度，同时将采取以下措施，以减轻目前所面临的流动性问题，主要包括：调整项目开发时间表、严格控制成本、大力促进销售及回款、争取借款续贷和展期、出售股权和资产及引入投资者增加集团及附属公司的股本，争取进一步改善流动性、舒缓资金压力和削减债务。

事实上，早在 8 月 10 日晚间，恒大发布公告称，正接触独立第三方投资者探讨有关出售旗下部分资产，包括但不限于出售恒大汽车及恒大物业的部分权益。