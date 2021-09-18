三星 Galaxy S22 新爆料：尺寸比苹果 iPhone 13 小一圈，3700mAh 电池

IT之家 9 月 18 日消息 据 GSMArena 报道，近日，又有关于三星 Galaxy S22 手机的爆料信息出现，据冰宇宙在推特称， Galaxy S22 将配备 3700mAh 电池，支持 25W 充电。

▲ Galaxy S22 渲染图，来源：GSMArena

不过，Galaxy S22 + 和 Galaxy S22 Ultra 将支持 45W 充电，这三种型号之间差异非常大。

此外，三星可能不会在包装盒里附赠充电器，用户需要自己购买。

该博主还称，Galaxy S22 在长度、宽度、厚度上，都比最近发布的苹果 iPhone 13 要小，iPhone 13 的尺寸为 146.7 x 71.5 x 7.7 毫米。这将使 Galaxy S22 成为自 Galaxy S10e 以来最紧凑的三星旗舰手机。

IT之家了解到，根据之前的爆料，三星 Galaxy S22 将有双版本，分别搭载骁龙 898 和 Exynos 2200 芯片，在中国发售的版本预计为骁龙 898 版本。

此前还有韩媒预测，三星 Galaxy S22 系列将于今年 11 月量产，在明年上半年发布，预计在明年 1 月亮相并发布，比往年提前了一个月。