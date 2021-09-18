世界首创超大直径硬岩竖向掘进机“首创号”下线

IT之家 9 月 18 日消息 据中交天和官方公众号，昨日，由中交天和自主研发的世界首创高寒高海拔、大深度、超大直径硬岩竖向掘进机“首创号”下线，将用于新疆乌尉高速公路天山胜利隧道 2 号竖井工程施工。

▲ 来源：中交天和官方公众号

据介绍，“首创号”刀盘直径 11.4 米，竖向掘进深度达 800 米，采用全智能化掘进技术，可实现井下掘进无人化操作，零部件实现全国产化。

天山胜利隧道是新疆乌尉高速公路重点控制性工程, 全长 22.1 公里，是目前世界最长高速公路隧道，隧道最大埋深达 1112.2 米。2 号竖井工程作为天山胜利隧道的通风井是其重要组成部分，竖井深达 800 米，是目前世界上最深的高速公路竖井，也是世界首个一次开挖成型的超大直径硬岩大深度竖井。

天山胜利隧道竖井工程地处天山之巅，高寒高海拔，最低气温达零下 40 多度，海拔 3660 米，岩石强度高达 200 兆帕以上。恶劣的自然环境、复杂的地质条件和高标准的建设要求，对施工技术装备提出了巨大挑战。

IT之家了解到，中交天和官方表示，"首创号" 采用掘、排、支相结合的全新钻井工艺，避免了传统钻爆法对岩石的扰动，并将作业人员从恶劣的自然环境中解脱出来，让井内掘进实现无人化操作。