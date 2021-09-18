《DOTA2》官宣：未来将不再支持 32 位系统、DirectX 9 等

IT之家 9 月 18 日消息 昨日，Valve 官方正式公布了《DOTA2》Ti10 国际邀请赛的现场门票开售日期，将于 2021 年 9 月 22 日开售。

IT之家了解到，DOTA2 国际邀请赛将于 10 月 7 日 - 10 日举行小组赛，10 月 12 日 - 17 日在国家体育场举行主赛事。

在展望 Dota 技术的未来时，Valve 表示，Dota 已经过多年的发展和壮大，而背后的技术同样如此 —— 软硬件皆是。为了让游戏和 Source 2 引擎保持最新，其计划撤去对较老的系统和配置的支持。

Valve 称今天（9 月 17 日）并不会有任何改动，但接下来的数月里其将实施下列改动：

移除对 32 位系统的支持。需要 64 位的机器和操作系统来运行 Dota；

移除对 10.14 以下 macOS 版本的支持；

移除对 DirectX 9 的支持。使用 DirectX 9 的玩家需要转为 DirectX 11；

移除对 OpenGL 的支持。使用 OpenGL 的玩家需要转为 Vulkan；

移除对 XAudio（-xaudio）的支持，需要转为 SDL Audio（-sdlaudio）。

Valve 指出，对于绝大多数玩家来说，实施这些改动时不会改变任何内容。大多数机器已经支持必要的新技术。“事实上，大多数玩家也已经享受到这些新技术，不论是更大的文件尺寸，更高的帧率，更高的图形保真度还是更清晰的音频。移除这些较老的技术可以让我们在开发时更加简单，也能使用这些 API 的新功能来提供更好的游玩体验。”