“星火・链网”超级节点正式落户厦门

IT之家 9 月 18 日消息 据中国信通院消息，近日，2021 金砖国家新工业革命合作伙伴关系论坛在厦门举办。论坛上，中国信通院、厦门市工业和信息化局和厦门市通信管理局三方签署“星火・链网”超级节点（厦门）合作协议。

中国信通院表示，“星火・链网”作为国家级新型基础设施，支持多国共同治理，促进网络空间治理。其采用开放的许可公有链建设模式，提供跨区域、跨行业的互通能力，构建新时代下智能可信的价值互联网；同时，通过区块链技术，设计超级节点与海外节点，促进区域化延伸，构建国际化服务能力；通过主链和子链双层体系架构设计及分片技术，实现区块链的性能与规模化场景的有效平衡，促进区块链应用成效显现。

据介绍，“星火・链网”此前正式发布了底层区块链系统（BIF-Core），这标志着“星火・链网”的主链正式启动运行并开始向全球进行服务。

IT之家了解到，目前，在北京、上海、广州、武汉、厦门、沈阳、济南、成都等地正在建设超级节点；建设完成或正在部署的骨干节点有营口市骨干节点、北京国网骨干节点、山东胶州骨干节点、昆山骨干节点、重庆渝中骨干节点、重庆渝北骨干节点，其他待建骨干节点 20 余个；“联通链”、招行“开放许可链”、四川“蜀信链”、广西“桂链”、浪潮“云洲链”等现有区块链已经全面接入“星火・链网”。