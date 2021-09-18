三七互娱发布中秋节假期未成年人游戏时间限制通知：每日可玩一小时

IT之家 9 月 18 日消息 昨日，三七互娱发布了关于中秋节假期未成年人游戏时间限制的通知。

三七互娱表示，根据国家新闻出版署《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》及国务院办公厅《关于 2021 年部分节假日安排的通知》的相关规定，今年中秋节假期，三七互娱旗下在运营网络游戏对未成年人游戏时间限制如下：

一、未成年人可以体验游戏的时间

9 月 17 日（周五） 20 时至 21 时

9 月 19 日至 9 月 21 日（中秋节假期）当日 20 时至 21 时

二、以下时间将严格禁止未成年人进入游戏

9 月 18 日（周六，工作日）

IT之家了解到，腾讯、网易此前同样发布公告称，未成年人可以在 9 月 17 日（星期五）以及 9 月 19 日至 9 月 21 日（中秋节假期）的每天 20 时至 21 时之间登录游戏，9 月 18 日（周六，工作日）则无法进入游戏。

8 月底，三七互娱在接受调研时表示，从公司最近一年的用户数据统计来看，国内未成年人（18 岁以下）充值流水占比低于万分之五。

三七互娱此前披露的数据显示，2021 年上半年，公司实现营业收入 75.39 亿元，归属于上市公司股东的净利润 8.54 亿元。报告期内，公司发生研发投入 6.74 亿元，同比增长 4.46%。