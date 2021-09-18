惠普暗影精灵 7 新品上市：AMD 超威卓越平台加成，顶级全能的代表

2021 年，如果你觉得玩游戏还是要靠台式机，那你就 OUT 了。因为随着处理器和显卡技术的进步，过去给人傻大笨粗还不实用的游戏笔记本得到了飞速发展，目前，优质的游戏本在性能、散热以及玩游戏体验上已经不输台式机。

面对游戏本市场新的需求，更高的性能表现、更快的响应速度、更好的散热能力这些成为游戏本的重要指标，AMD 今年推出了 AMD 超威卓越平台（AMD Advantage）设计框架，通过这一框架，游戏本厂商通过使用 AMD Radeon RX 6000M 系列移动显卡、AMD 锐龙 5000 系列移动处理器和 AMD 一系列独有的智能技术，实现更好的游戏本表现，配合最先进的游戏级高品质显示器、以及最佳散热设计、声学、系统的休眠和恢复时间、电池续航能力及续航时的性能等特性提供更好的游戏体验、强劲的性能以及极高的响应速度。

首批支持 AMD 超威卓越平台的游戏本包括华硕、微星、惠普等厂商的产品。其中惠普暗影精灵 7 作为一款面向主流用户的游戏本产品就率先基于 AMD 超威卓越平台标准打造，搭载 8 核 16 线程 AMD Zen3 架构的锐龙 7 5800H 移动处理器和 AMD RDNA2 架构的 Radeon RX 6600M 移动显卡，是 AMD 超威卓越平台游戏本中面向主流市场的游戏本产品。

锐龙 7 5800H 处理器主频为 3.2GHz，至高加速频率可达 4.4GHz，热设计功耗为 45W，拥有 16MB 三级缓存。更高的主频为《英雄联盟》、《守望先锋》等主流网游带来了更快的帧率表现，同时 7 纳米工艺带来的良好功耗控制也让惠普暗影精灵 7 时刻保持“冷静”。

通过 Radeon RX 6600M 移动显卡，可以实现畅玩主流游戏，它拥有 28 组 CU 和 1792 个流处理器，辅以 128 bit 8GB GDDR6 显存，集成 32MB Infinity Cache（高速缓存），支持 AMD SAM 显存智取、FSR 技术等，这次 AMD Radeon RX 6000M 系列显卡基于 AMD RDNA2 架构打造，革命性的显卡技术支持光线追踪这一前沿技术，能够顺滑运行《古墓丽影：暗影》、《赛博朋克 2077》这类光影 3A 大作，与锐龙 7 5800H 处理器配合可以带来绝佳的游戏性能表现。

惠普光影精灵 7 支持 AMD SAM 显存智取技术，通过这一技术，AMD 锐龙 5000 系列高性能移动处理器可以访问全部的显卡缓存，以此带来全新的游戏体验。另外，AMD SmartShift 可以自动平衡显卡的性能输出，在保证稳定性能输出的同时带来更好的功耗控制，这些 AMD 独有的技术都在更深层面上加强了玩家的游玩体验。

如此强大的性能输出下，惠普暗影精灵 7 还拥有出色的散热系统。它采用双风扇系统，每个风扇有 97 片高密度扇叶，配备 12V 三相马达，通风量增加 6%，散热噪音可降低 3dB，优秀的散热能力可以让用户在玩游戏时更加安心和专注。

在显示性能上，惠普暗影精灵 7 配备 16.1 英寸的高清屏，屏幕刷新率为 144Hz，支持 DC 调光，屏幕色域则为 100% sRGB。同时这块屏幕还经过了莱茵 TÜV+ Eyesafe 低蓝光护眼认证，不仅能为玩家提供绚丽出彩的游戏画面，更能时刻保护玩家的视力。

键盘和续航上，惠普暗影精灵 7 则打造了 26 键无冲键盘，专业游戏玩家可以轻松按出狂暴连招击溃对手；同时它还有更大的触控板，操控感更强，进行拖拽、放大等操作更方便。另外惠普暗影精灵还内置了 83Wh 的大容量电池，保证持久续航的同时也有更加舒适的操纵体验。

在系统层面，暗影精灵 7 内置了惠普游戏控制中心，在其中可以为游戏本选择多种模式，随心调控性能，同时还拥有壁纸画廊功能，可选择众多炫酷的 OMEN 官方壁纸，当玩家完成游戏挑战，还能获得丰厚的奖励。

基于 AMD 超威卓越平台平台，惠普在暗影精灵 7 上为玩家带来了一系列增强的游戏特性，这就是这款高端游戏本能够在游戏体验上媲美甚至超过台式机的最关键因素，不仅有强劲的性能，更有酷冷安静的游玩体验，并且在显示、键盘、声音、系统内置功能等各方面都拥有出色的表现。

作为惠普暗影精灵首款 AMD 超威卓越平台设计的游戏本产品，暗影精灵 7 非常适合喜欢玩游戏的用户或者专业电竞选手购买使用，目前，这款游戏本售价仅为 8199 元，并且还有晒单返百元 E 卡的优惠加持，感兴趣的小伙伴可以考虑入手。