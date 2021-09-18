三星 Galaxy S22 跑分曝光：骁龙 898 大核 3.00GHz，Adreno 730 GPU

IT之家 9 月 18 日消息 三星 2022 年发布的旗舰机型 Galaxy S22 系列，预计将搭载高通骁龙 898 或 Exynos 2200 SoC。根据爆料信息，Galaxy S22 将定位为小屏旗舰，比苹果 iPhone 12 还要小。据外媒 mysmartprice 消息，这款手机的跑分信息出现在 Geekbench 网站，但是其成绩明显不正常，预计产品为工程版本，搭载骁龙 898 的测试版。

▲ 外媒制作的 Galaxy S22 渲染图

这款手机的 Geekbench 5 单核成绩 475 分，多核成绩 1393 分，不及骁龙 888 正常水平的一半。手机搭载 8GB 内存，运行 Android 12 系统。

处理器方面，手机 1 颗超大核频率为 3.00GHz，3 颗大核 2.50GHz，4 颗小核 1.78GHz。这一频率分布与目前的旗舰高通骁龙 888 Plus 略有不同，后者 A78 大核的频率上限为 2.42GHz，A55 小核频率上限为 2.42GHz。此外，跑分信息中还透露处理器内置 Adreno 730 GPU，但是频率未知。

IT之家获悉，三星 Exynos 2200 处理器的跑分信息也在 Geekbench 出现，其同样采用 1+3+4 核心架构，超大核频率 2.59GHz。爆料者表示，这款芯片与骁龙 898 一样，使用了 X2 超大核，但是最大的不同是内置了 AMD GPU，预计图形性能会大幅领先目前的 Exynos 2100。