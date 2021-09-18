手机 QQ 极速版将停止更新

IT之家 9 月 18 日消息 据IT之家网友投稿，在使用手机 QQ 极速版时收到弹窗提醒：QQ 极速版后续将停止更新。

提醒还推荐用户下载手机 QQ 最新版，体验全新简洁模式。据悉，在该模式下，QQ 的主界面、聊天界面和图标都有了全新的外观变化，页面更加清爽轻盈。

IT之家了解到，QQ 极速版是腾讯出品的一款简洁版 QQ，采用极简降噪设计，专注核心聊天功能。如今手机 QQ 的简洁模式已经非常好用，完全可以代替 QQ 极速版，其使命已经算是完成了。