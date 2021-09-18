消息称安卓 12.1 将改善可折叠手机体验，或是为 Pixel Fold 做准备

IT之家 9 月 18 日消息 根据 XDA 获得的一份文件显示，Android 的下一个重大更新 Android 12 将于 10 月 4 日推出。Android 12 将是多年来最大的 Android 系统更新，将带来完全的重新设计、新的主题引擎、单手模式等。由于更新的范围很广，谷歌有可能没有充足的时间添加一个或多个计划中的功能，而将这些功能推到下一个版本 ——Android 12.1，该更新可能会对可折叠手机体验进行增强。

IT之家了解到，Android 12 sc-v2 版本预计将被称为 Android 12.1，将在 Android 12 早期开发者预览版中首次出现的功能基础上进行改进。在 Android 12 开发者预览版 2 中，在 Pixel Launcher 中有一个隐藏的“任务栏”功能，出现在屏幕底部导航栏通常所在的位置，并显示经常使用的少数几个应用程序和最近使用的应用程序。这个任务栏是为平板电脑等大屏幕设备开发的，这些设备的屏幕更适合于多任务操作。

▲ Android 12 DP2 的任务栏

然而，在随后的 Android 12 预览版中没有看到对该功能的任何重大改进。究其原因，是因为谷歌将在 Android 12.1 中提供该功能。此外，谷歌正在为另一类大屏幕设备开发这个任务栏功能：可折叠手机。像三星 Galaxy Z Fold 3 和华为 Mate X2 这样的可折叠手机在展开后基本上是迷你平板电脑，Galaxy Z Fold 3 在展开时甚至会显示许多应用程序的平板电脑版本，如果此前传言属实，谷歌 Pixel Fold 在展开时可能和三星的可折叠手机一样大，达到 7.57 英寸。虽然不能直接确认谷歌是否在为 Pixel Fold 专门开发 Android 的任务栏功能，但可以确认，可折叠设备是该功能所针对的外形设备之一。

谷歌的内部 AOSP 代码库包含了对目前光秃秃的任务栏功能的若干改进，包括如何通过将一个应用程序图标拖到屏幕的一侧，在分屏视图中启动两个应用程序，触摸并按住以在任何时候隐藏任务栏（停靠），并将你最喜欢的应用程序/预测的应用程序添加到任务栏。一旦设置完毕，任务栏就会停留在屏幕底部，但当一个应用程序进入全屏时，任务栏会自动隐藏。

这并不是 Android 12.1 中唯一旨在改善可折叠手机体验的更新。Android 12.1 中的各种补丁为 SystemUI 中的展开动画增加了更好的处理方式。例如，一个补丁描述了在展开可折叠手机时任务栏中的图标的“从中心移动”动画。另一个补丁在展开动画中增加了对铰链角度传感器的支持。还有一个补丁，只要在“设置”中深层链接一个活动，就可以从系统或预装应用中以双窗口模式打开该活动。

不知道谷歌是否打算将 Pixel Fold 与 Android 12.1 一起发布，目前关于 Pixel Fold 的爆料还很少，IT之家将对其保持关注。