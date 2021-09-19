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微软两款新作曝光：4X 策略游戏 + 复古未来风格 RPG

2021/9/19 9:47:23 来源：IT之家 作者：玉笛 责编：玉笛
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IT之家 9 月 19 日消息 据 GamingBolt 报道，前不久英伟达云游戏 GeForce Now 泄露了大量游戏名单，包括很多索尼 PS4 和 PS5 独占游戏。

该名单中还有不少未发布的游戏，这其中就有微软 Xbox Game Studios 的两款新作 ——《Project Indus》和《Project Cobalt》。据 Jez Corden 爆料消息，前者是一个 4X 策略游戏，后者是《废土》开发商 inXile 的新作。

IT之家了解到，据介绍，《Project Indus》由《奇点灰烬》的开发商 Oxide Games 打造，是一款 4X 策略游戏，玩法类似于《文明》，拥有回合制策略元素，以及城市建造、外交、战争、间谍、帝国发展等要素。

《Project Indus》将会登陆 PC Steam 商店、微软 Windows 商城和 Xbox 主机等，具体上线时间还未知。

▲ inXile 概念美工 Aleksander Danilovac 在 ArtStation 上的作品

《Project Cobalt》是《废土》开发商 inXile 的新作，是一款 RPG 游戏。该游戏的灵感来自于工业革命时代的技术，该作将有维多利亚时代的街道，复古未来风格的机器人、蒸汽机和飞船等，有望在 2023 年发售。

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关键词：微软游戏Xbox游戏

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