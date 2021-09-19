全球半导体 IC 设计公司 Q2 排名：高通、英伟达、博通稳居前三

IT之家 9 月 19 日消息 集邦咨询最新统计显示，半导体产能仍处于供不应求状态，芯片价格继续上涨，带动 2021 年第二季全球前十大 IC 设计业者营收至 298 亿美元，年增 60.8%。

数据显示，在前十大 IC 设计公司中，位居营收排名第一名的是高通，其处理器与 RF 射频前端部门等营收成长强劲。

英伟达则持续受惠于游戏显卡与数据中心营收的带动，位居第二名。

第三名则是博通，其营收主力来自于有线网络通讯与无线芯片。

此外，联发科与联咏的表现也很亮眼，年成长率皆超过 95%。

以下是 2021 年第二季度全球前十大 IC 设计公司营收排名

1 高通 (Qualcomm) 美国；

2 英伟达 (Nvidia) 美国；

3 博通 (Broadcom) 美国；

4 联发科 (MediaTek) 中国台湾；

5 超微 (AMD) 美国；

6 联咏科技 (Novatek) 中国台湾；

7 美满 (Marvell) 美国；

8 赛灵思 (Xilinx) 美国；

9 瑞昱半导体 (Realtek) 中国台湾；

10 戴泺格半导体 (Dialog) 英国。

IT之家了解到，集邦咨询表示，整体而言，尽管第三季部分零部件订单需求下滑的情况，但现阶段晶圆代工厂的新建产能尚未开出，因此产能吃紧情况仍将持续，预期下半年各企业营收仍将持续成长。