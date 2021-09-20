认证信息显示，谷歌 Pixel 6 Pro 充电速度大增：支持 33W 快充

IT之家 9 月 20 日消息 下一款 Pixel 手机的充电速度不会像以前的那样慢了。从 2016 年推出的 Pixel 初代开始，谷歌在每款 Pixel 手机的包装盒中都配备了 18W USB-C 充电器。与苹果和三星一样，谷歌一直反对推出更快的充电器，而是年复一年地选择使用相同的 18W USB PD 充电器。

但随着 Pixel 6 系列的推出，这种情况可能会在今年发生变化，XDA 曝光了 Pixel 6 系列支持 33W 有线充电的证据。

在上个月，91mobiles 就爆料了 Pixel 6 系列将支持 33W 快充，但只是爆料人的口头消息，而 XDA 放出了 Pixel 6 Pro 通过 NCC 认证的图片，可以看到该机最高支持 33W（11V 3A）快充。

目前尚不清楚 Pixel 6 是否支持 33W 快充，预计将不会附赠充电器，用户需单独购买。

IT之家了解到，XDA 此前爆料，Pixel 6 Pro 将配备 120Hz 显示屏，这款手机将配备 12G 内存，搭载潜望式变焦相机，支持电池共享（也就是反向无线充电），屏幕分辨率为 3120 x 1,440，支持 UWB 超宽带技术，搭载 5000 万像素的三星 GN1 传感器，1200 万像素的索尼 IMX386 广角超广角传感器，以及 4800 万像素的索尼 IMX586 长焦传感器，还支持 Wi-Fi 6E 和屏下指纹。

谷歌有望在 10 月发布 Pixel 6 系列，可能与安卓 12 系统正式版同一天推出。