报告：汽车芯片市场价值将在 6 年内增至 785 亿美元

Yole 最新报告称，在汽车芯片层面，半导体的价值将从 2020 年的 344 亿美元增长至 2026 年的 785 亿美元，年复合增长率达 14.75%。

Yole 的市场研究总监 Eric Mounier 博士指出，由于电气化的重大转变，最大的增长来自电动汽车领域。

如今，一辆汽车平均拥有价值 450 美元的半导体，到 2026 年，这一数字将达到 700 美元。汽车技术发展主要由 C.A.S.E（车联网、ADAS、车辆共享、电气化）驱动。Yole 的分析人士预计，与 C.A.S.E.相关的电子模块市场将在 2020-2026 年呈以下趋势演变。

▲ 图源：Yole

车联网方面，2020-2026 年，从近 330 亿美元增长至 550 亿美元，年复合增长率为 14.55%；ADAS 领域将在 2026 年达到 600 亿美元以上，年复合增长率为 6.50%；车辆共享方面，到 2026 年将达到约 30 亿美元，年复合增长率 10.39%；电气化领域最为可观，2026 年将达到 288.04 亿美元，其年复合增长率达 53.45%。

总体来看，到 2035 年 C.A.S.E.（车联网、ADAS、车辆共享、电气化）市场规模将达到 3180 亿美元。