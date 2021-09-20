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天舟三号货运飞船发射任务取得圆满成功：过程完美，结果完美

2021/9/20 16:02:26 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家 9 月 20 日消息 2021 年 9 月 20 日 15 时 10 分，长征七号遥四运载火箭，搭载天舟三号货运飞船在海南文昌航天发射场成功点火发射。约 597 秒后，飞船与火箭成功分离，进入预定轨道。15 时 22 分，飞船太阳能帆板顺利展开且工作正常，这标志着本次发射任务取得圆满成功。

本次长征七号火箭采用零窗口发射的方式，到时间后自动点火，无需人工按下按钮。有关负责人表示，本次发射过程完美，结果完美。

一起来回顾天舟三号货运飞船发射任务的关键节点：

IT之家了解到，天舟三号货运飞船分为推进舱和货运仓两个部分，总重超 13 吨，载货量可达 6.9 吨。本次飞船共搭载近 5 吨物资，包含 2.16 吨生活物资，其中包含 1 吨水，为后续神舟十三号载人飞船乘组做准备。此外，天舟三号还搭载了一套备用的舱外航天服。

这艘飞船总共搭载 36 台发动机，包含 4 台大功率轨控发动机，还有多个姿态发动机。目前，飞船已进入快速交会对接程序，整个过程完全自动，预计将于今晚与空间站天和核心舱进行对接。

IT之家了解到，天舟三号货运飞船将从后向交会对接。神舟十三号载人飞船将于今年晚些时候发射，航天员将在空间站生活 6 个月。此前发射的天舟二号货运飞船，还需要进行一系列实验，最终装载废弃物与空间站分离。

截至发稿，天舟三号货运飞船距离空间站距离约为 5 公里，后续将在不同的距离进行停靠，预备交会对接。

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关键词：天舟三号飞船空间站

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