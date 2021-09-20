MIUI 12.5 增强版向海外 Mi 10T/Pro 机型推送：全面优化性能

IT之家 9 月 20 日消息 根据 NotebookCheck 消息，9 月 19 日起，MIUI 12.5 增强版正式向海外机型小米 10T、10T Pro 进行推送，版本号为 V12.5.4.0.RJDMIXM。这一系统相比此前主要有四项优化：

1、根据使用场景动态分配系统资源

2、原子内存：精细化内存占用，提高后台驻留能力

3、内核性能优化，充分利用旗舰级别的硬件

4、液态存储系统：能够减少碎片，避免存储性能随时间衰减

简单来看，海外版本的 MIUI 12.5 增强版与国内版本的改进类似。新版系统还增加了指纹选项，优化了通知栏对第三方主题的兼容性，优化了深色模式下的通知界面。此外，本次更新还有 11 项修复，包括同时使用人脸和指纹解锁的问题，应用程序锁定时通知未正常显示的问题等。

IT之家了解到，小米 10T、10T Pro 均搭载高通骁龙 865 处理器，采用了 LPDDR5+UFS 3.1 存储。手机配备 6.67 英寸 LCD 屏幕，分辨率 2340×1080，刷新率达到了 144Hz，同时支持 MEMC 运动补偿。小米 10T 后置 64MP 主摄，不支持光学防抖；小米 10T Pro 主摄为 108MP，且带有 OIS 光学防抖。