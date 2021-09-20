海康推出 G1 记忆大师单盘 NAS 云存储：智能分类/远程访问，499 元

IT之家 9 月 20 日消息 海康存储近期推出了 G1 记忆大师（G1N Master）单盘 NAS 云存储。这款设备具有 USB 3.0 接口、千兆网线接口，能够连接家庭局域网，同时支持远程公网访问，实现文件同步、分享、备份等功能。

海康 G1 记忆大师采用铝合金机身便于散热，硬盘仓使用可插拔抽屉式设计，免工具安装，兼容 3.5 英寸、2.5 英寸硬盘。NAS 具有三重减震设计，脚垫、胶圈、弹性臂均可以为硬盘提供保护。

性能方面，产品搭载四核 1.4GHz 主控芯片，同时具有 0. 75TOPS 的 AI 算力。产品采用 12V 外置供电，同时具有一个 Type-C 接口。

功能方面，海康 G1 Master 支持多设备自动数据同步，远程访问工作文档，可以备份包括文档、照片、视频、通讯录在内的多种文件。对于安卓系统还支持微信文件备份功能。产品还能够与智能摄像头关联，本地存储监控数据，支持米家摄像机、海康威视摄像机、萤石网络摄像机 Samba 协议接入，还支持 Onvif 协议、RTSP 协议。

这款产品在备份时能够智能识别人物、风景、动物、美食等 12 类图片，进行自动分类。还支持智能查找功能，按照时间、人物、地点和文件名模糊搜索。

此外，产品还支持远程视频播放、在线视频转码、投屏观影等功能，支持将文件下载链接通过微信、QQ、朋友圈等进行分享。海康 G1 记忆大师对数据加密传输，取得了信息安全 ISO27001 认证。功能方面，产品还支持安装插件，兼容网盘，便于将文件下载到本地。

IT之家了解到，海康存储 G1 记忆大师售价 499 元（不含硬盘），目前已经上线小米有品开始众筹。产品还提供标配希捷 2TB-8TB 硬盘的版本，售价最高 2299 元。产品链接：点击打开