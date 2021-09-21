分级信息显示，《心灵杀手》重制版还将登陆任天堂 Switch 平台

IT之家 9 月 21 日消息 发行商 Epic Games 和开发商 Remedy 近日官宣了《心灵杀手》的 4K 重制版，本作将于今年秋季发售，登陆 PC、Xbox Series、Xbox One、PS5、PS4 平台，PC 版上架 Epic 商城。

据 VGC 报道，巴西分级委员会已完成对《心灵杀手》重制版 Switch 版本的分级，基本确定该作将登陆任天堂 Switch 平台，可能是云版本。

IT之家了解到，Remedy 此前在 Switch 平台发布了《控制》的云版本，收录了本体游戏，两个资料片和所有的游戏模式。

《心灵杀手》的 4K 重制版将带来高清画面，包括主角模型、过场动画等都将获得升级，但官方表示想保留原汁原味，因此不会有特别大的变动。

《心灵杀手》是一款着重于心理恐惧的游戏，绿美迪形容它是揉合了“心理惊悚电影的灵魂”和“剧集式动作游戏的躯体”的作品。

故事的背景主要设定在一座位于太平洋西北地区的虚构山间小镇 —— 华盛顿州的亮瀑镇（Bright Falls），而游戏主要进行的地点则位于亮瀑镇中的各个区域，包括夜间的森林、国家公园、农场等；其中则穿插著几段较平静、非战斗的日间场景。