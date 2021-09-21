谷歌 Pixel /Pro 通过 FCC 认证，有望在 10 月推出

IT之家 9 月 21 日消息 谷歌新一代旗舰机型 Pixel 系列现已获得 FCC 批准，预计 Pixel 6 系列将在近期正式发布，从此前的爆料来看拫有可能是 10 月 19 日。

9to5google 发现，FCC 认证中已经出现了 Google Pixel 6 Pro 的身影，型号为 GLU0G 和 G8VOU，而 Pixel 6 型号是 G9S9B 和 GB7N6。

该清单并未透露有关该机具体规格，但证实 Pixel 6 和 6 Pro 均支持 5G 毫米波、NFC、无线充电、UWB 和 WiFi 6E 等。

IT之家了解到，目前谷歌尚未公布 Pixel 6 系列的正式发布日期，但该公司已经开始在各平台上进行预热。

从此前爆料来看，Google Pixel 6 系列将是第一款由谷歌自己的 Tensor 芯片的智能手机，将配备 6.67 英寸曲面 AMOLED 显示屏，顶部打孔设计，但目前尚不清楚该机是否支持高刷新率，还将配备 8GB 内存。

该机将采用后置三摄设计，包括 50MP 广角主摄、48MP 潜望式长焦和 12MP 超广角镜头，并配有 LED 闪光灯，前置 12MP 镜头。其他功能包括双立体声扬声器、无线充电、4614mAh 电池、最高 33W 快充、IP68 防尘防水、屏下指纹等。

谷歌有望在 10 月发布 Pixel 6 系列，可能与安卓 12 系统正式版同一天推出。