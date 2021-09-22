谷歌斥资 21 亿美元收购纽约写字楼，为疫情以来美国公司最大手笔

北京时间 9 月 22 日早间消息，据报道，受疫情影响，美国谷歌公司目前大部分员工仍处在居家办公模式，并无对办公场地急迫需求，但是在 9 月 21 日，谷歌意外宣布了一个消息，即计划斥资 21 亿美元，买下纽约市的一栋写字楼。

根据美国权威媒体引述行业机构的统计数据称，此次是美国新冠疫情发生以来美国公司最大手笔购买写字楼的交易。

据报道，这栋写字楼位于纽约市曼哈顿区的哈德森广场片区，大楼名字叫做“圣约翰码头（St. John’s Terminal）”（这里属于纽约市的一个综合货运枢纽区域）。之前，谷歌租赁了这个写字楼，现在准备行使收购写字楼的选择权。

谷歌母公司 Alphabet 首席财务官鲁斯・波拉特（Ruth Porat）在一篇官方博文中表示，圣约翰终端大厦将成为谷歌在曼哈顿办公园区的一个核心建筑。

对于纽约市来说，谷歌这一次交易是一个利好消息。目前，虽然包括谷歌在内的大型公司推迟了返回办公室上班的时间，但是纽约市的经济活动正在从新冠疫情中逐渐恢复。

之前，谷歌发布通知称，公司员工明年一月份之前不用返回公司办公室上班。另外，谷歌首席执行官皮查伊也曾表示，即使在重新开放办公楼之后，公司预计有两成的员工将会继续实时居家远程工作。

在美国新冠疫情期间，民众居家防疫促使包括谷歌在内的科技公司迎来业务火爆，普通大众在孩子上课、成人工作和全家娱乐方面都离不开互联网公司，这导致科技行业营业收入大幅增长，随后科技公司在房地产和其他业务计划中投入了更多的资金。

此次收购计划进一步增加了谷歌在纽约曼哈顿分支机构的规模。早前，谷歌曾宣布今年将会在纽约市投资 2.5 亿美元扩大业务，另外未来几年之内，谷歌将把在纽约市雇佣的员工人数从目前的 1.2 万人增加到 1.4 万人。

圣约翰终端大厦位于纽约曼哈顿华盛顿大街 550 号，谷歌计划在 2023 年中期全面启用这栋办公楼。谷歌高管波拉特介绍说，未来，这栋大楼将会是谷歌在加利福尼亚州总部之外最大的一个办公园区。

据报道，这栋大楼构成的办公园区建筑面积多达 170 万平方英尺（15.8 万平方米），将会容纳谷歌负责销售和合作伙伴的业务部门。

另外，谷歌也表示，收购办公楼的交易将会在 2022 年第一季度全面完成。