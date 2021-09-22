苹果要在 2030 年实现碳中和，台积电或成最大阻碍

9 月 22 日消息，据外媒报道，苹果公司去年宣布将在 2030 年实现其 100% 碳中和目标，然而其芯片供应伙伴台积电却成了最大阻碍。有报道称台积电的生产活动对环境造成了巨大影响，而且其目标是在 2050 年实现 100% 的碳中和。

2020 年 7 月，苹果承诺其所有业务将实现碳中性，覆盖其供应链以及整个产品生命周期。这包括到 2030 年减少 75% 的排放量，并为清除剩余 25% 的碳足迹开发解决方案。然而，供应链可能是苹果实现崇高目标的最大阻碍，芯片生产可以说是碳排放的罪魁祸首之一。

台积电也承诺将实现净零排放，但要在 2050 年才能实现，比苹果的目标日期晚了 20 年。

与此同时，台积电的用水量同样巨大，2019 年消耗了约 6300 万吨水。

哈佛大学研究员乌迪特・古普塔（Udit Gupta) 和合著者在 2020 年的一篇论文中写道，芯片制造占电子设备“碳排放的大部分”，而非能源消耗或硬件使用。

随着新冠肺炎疫情的暴发提振了对电子产品的需求，以及封锁措施导致工厂关闭，全球高端芯片短缺，增加了人们对该行业的关注。

科技行业因全球芯片供应短缺而陷入紧张，这给生产商带来了增加产量的压力，对台积电这样的芯片代工厂来说，加大投资以变得更加环保日益成为严峻挑战。

台积电发言人证实，能源消耗占该公司碳排放量的 62%。台积电的减排计划始于 2020 年与丹麦能源公司 Orsted 达成的一项协议，该公司在中国台湾海峡建设了 920 兆瓦的海上风电场。根据这份为期 20 年的协议，台积电将获得该公司通过清洁能源产生的所有电力。

能源咨询公司 Wood Mackenzie 的可再生能源分析师沙希・巴拉（Shashi Barla) 表示，这笔交易被描述为世界上最大的企业可再生能源采购协议，对台积电有很大好处。他说，在保证清洁电力供应的同时，它还支付了批发成本，并摆脱了价格冲击，堪称“一举两得”。

芯片生产本身也可以做出改进，包括提高调节空气、水温以及压力的效率。这对于芯片代工厂来说至关重要，因为芯片工厂的生产依赖于无尘环境。台积电还使用洗涤器和其他系统来处理气体排放。

麻省理工学院教授克利夫顿・芳斯塔德（Clifton Fonstad）表示，台积电在减排方面的活动可能会对其他芯片制造商产生影响，因为“其他制造商可能会效仿它。”

至于改革的成本，Bernstein 半导体分析师 Mark Li 表示，台积电可以轻松承担。他说：“台积电的利润率很高，赚了很多钱。因此，尽管所有这些环保措施都会有相应成本，但他们负担得起。越来越多的消费者愿意为更环保的设备支付更高的价格。”