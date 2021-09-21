自动切换微距模式很烦，苹果表示将为 iPhone 13 系列更新开关

IT之家 9 月 21 日消息 苹果 iPhone 13 系列现已解禁，摄影性能大提升，但也有部分问题，例如用户在使用 iPhone 13 靠近拍摄对象时会自动开启微距摄影模式且无法关闭。

在苹果发布会上，苹果表示 iPhone 13 系列可凭借重新设计的镜头和强大的自动对焦系统带来全新体验，例如新款 iPhone 超广角相机的焦距仅为 2 厘米，即使是最微小的细节也能呈现非凡的效果，将一片叶子变成抽象艺术。

IT之家了解到，除此之外，用户还可以利用这颗镜头拍摄微距视频，包括慢动作和延时摄影。

问题是，如果用户只想用 iPhone 13 靠近拍摄对象手动拍但手机又会自动激活微距模式，或者是说如果我就是想用主摄近距离拍树叶，那么我该怎么办呢？

这点在 INPUT 对苹果的采访中得到了答案：

在“设置”的“相机”部分中有一个“锁定相机”功能，可以禁用视频录制过程的自动切换镜头问题，但令人失望的是目前还没有设置可以关闭拍照时的镜头切换问题。不过好在，苹果改变了策略，并表示将发布软件更新以帮助用户禁用自动镜头切换功能。

据苹果称： 今年秋季的 iOS 软件更新中将添加一项新的设置选项，可以允许用户以在近距离拍摄时关闭自动镜头切换功能。