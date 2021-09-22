育碧：《孤岛惊魂 6》的光追和 FSR 功能为 PC 版独享

IT之家 9 月 22 日消息 育碧《孤岛惊魂 6》将于 10 月 7 日正式发布，将同时提供数字版以及实体光盘版本，售价 298 元起。

在近日的 wccftech 采访中，育碧的首席 3D 程序员 Stephanie Brenham 确认，《孤岛惊魂 6》的光追和 FSR 功能为 PC 版独享。

光线追踪是 PC 独有的功能。在主机平台，我们的目标是利用新的硬件功能，优化 4K 性能，实现每秒 60 帧，同时确保所有平台都支持新的游戏功能，例如我们的动态天气系统。 FSR 是我们在 PC 上为玩家提供的一个选项，FSR 的性能改进实际上取决于硬件配置。该功能可以帮助玩家实现更高的分辨率与平滑的互动帧率。

IT之家了解到，《孤岛惊魂 6》将支持 DirectX 射线追踪（DXR），Radeon RX 6900 XT 或 GeForce RTX 3070 显卡及以上可提供 1440p 60 FPS 的体验。而 AMD FSR 超分辨率技术可以根据设置大幅提高游戏帧率，但需要损失部分画质。

此外，Brenham 指出，《孤岛惊魂 6》不支持 DirectX 12 Ultimate 的关键功能之一，即网格着色器（Mesh Sahder）和采样器反馈（Sampler Feedback）。

《孤岛惊魂 6》的故事将发生在位于加勒比海心脏地带，时间仿佛静止的热带天堂 —— 雅拉，玩家将参与到将雅拉人民从总统安东・卡斯蒂约 (由埃斯珀西多饰演) 和他十几岁的儿子迭戈 (由冈萨雷斯饰演) 的压迫中解放出来的变革之中，体验充满混乱且令人血脉贲张游击战。