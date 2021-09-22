AMD RX 6600 非 XT 显卡信息泄露：8 GB 显存，10 月 13 日发布

IT之家 9 月 22 日消息 videocardz 泄露了 AMD Radeon RX 6600 显卡的禁运信息，包括其规格和发布日期。

据消息人士透露，AMD Radeon RX 6600 显卡将于 10 月初发货给评测人员，而评测将于 10 月 13 日美国东部夏令时上午 9 点（北京时间晚 9 点）上线，定价信息和产品也有望在同一天发布，但无法确认发售日期，还是详细信息的解禁日期。

AMD Radeon RX 6600 显卡预计将配备 Navi 23 XL GPU，该 GPU 将配备 28 个计算单元或 1792 个流处理器。该显卡还将支持 32MB 的无限缓存，并拥有 8GB GDDR6 显存，显存位宽为 128bit。

就综合性能而言，该卡在 3DMark Time Spy 图形测试中获得 7805 分。在 Igor's Lab 最近的模拟性能测试中，该卡的成绩接近 GeForce RTX 3060 显卡。

IT之家了解到，近日有一家厂商的 RX 6600 显卡上架澳大利亚电商，产品代号为“GV-R66EAGLE-8GD”。这款显卡标价为 805.2 澳币，约合 3870 元人民币，这一并不代表显卡的最终售价，仅供参考。