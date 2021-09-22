AMD Radeon 肾上腺素 21.9.2 驱动发布：《暗黑破坏神 2：重制版》性能提升

IT之家 9 月 22 日消息 AMD Radeon 肾上腺素 21.9.2 驱动已发布，提升了《暗黑破坏神 2：重制版》的性能，并修复了一系列问题。

《暗黑破坏神 2：重制版》在 4K 非常高画质下性能提升 13%

一些使用锐龙 5000 系列处理器和 AMD Radeon 6000 系列显卡的用户遇到的 CPU 自动超频功能丢失问题。

在游玩《杀手 3》时，如 Radeon RX 6800 XT 用户可能会遇到海边的水丢失的问题；

某些用户在尝试加载以前保存的调整配置文件时可能会收到兼容性错误消息的问题；

性能选项卡中的 CPU 附加指标部分可能缺失的问题；

Open Broadcaster Software 在用户结束录制会话并关闭应用程序后，会继续在后台运行；

在 RX 500 系列显卡上玩游戏和同时播放视频时可能会遇到驱动程序超时的问题；

在扩展模式下连接多个显示器游玩某些 DirectX 11 游戏时，，AMD Radeon 软件可能会崩溃或失去响应；

在 RX 6700 XT 显卡上游玩《地平线：零之曙光》时，长时间运行可能会导致驱动程序超时或游戏崩溃；

在某些游戏和系统配置上启用增强同步时，可能会导致黑屏，IT之家小伙伴可以临时禁用该功能以解决问题；