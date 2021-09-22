魅族 18s 预热“独角兽 EVO”配色：采用第三代闪光砂工艺

IT之家 9 月 22 日消息 魅族有点东西秋季新品发布会将于今日 15:30 举行，届时将推出魅族 18s、18s Pro、18X 三款新机和 Lipro、PANDAER 等 30 余款新品。

今日，官方预热魅族 18s 的“独角兽 EVO”配色，采用第三代闪光砂工艺，从图中来看类似磨砂渐变。

据数码博主 @李昂昂昂啊 透露，魅族 18s 没有白色面板的版本，喜欢纯白色手机的用户可能要失望了。

IT之家了解到，魅族 18s 和 18s Pro 已通过工信部认证，从认证信息和爆料信息来看，这两款机型均将采用 2.95GHz 的高通骁龙 888 Plus 芯片，比魅族 18 系列的骁龙 888 更强。

魅族 18s 拥有灰、蓝、白三种配色，机身尺寸为 152.4×69.2×8.18mm，重 162 克，采用 6.2 英寸 1440×3200 分辨率 AMOLED 屏，配备 8GB/12GB 内存与 128GB/256GB 机身存储，内置 3910mAh 电池，支持 36W 快充，搭载 Android 11 操作系统，采用 6400 万 + 1600 万 + 800 万像素三摄组合。

魅族 18s Pro 拥有银、蓝、白三种配色，机身尺寸为 162.5×73×8.1mm，重 189 克，采用 6.7 英寸 1440×3200 分辨率 AMOLED 屏幕，配备 8GB/12GB 内存与 128GB/256GB 机身存储，内置 4410mAh 电池，支持 40W 快充，搭载 Android 11 操作系统，采用 5000 万 + 3200 万 + 800 万 + 30 万像素相机组合。