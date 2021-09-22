580 万名人不受平台规则约束，Facebook 监督委员会将展开调查

9 月 22 日消息，据媒体报道，Facebook 监督委员会 (Facebook Oversight Board) 呼吁这家社交媒体巨头公布更多关于它处理名人帖子政策的信息。据称，受到 Facebook 平台特殊对待的名人大约有 580 万。

当地时间周二，Facebook 监督委员会发布的一份声明表示，它已经就 Facebook 制定的旨在保护名人帖子不被错误删除的一项安排，要求该公司作出更清楚的解释。

Facebook 监督委员会的运作由一个 1.3 亿美元的信托基金提供资金，该信托基金完全独立于 Facebook，董事会成员的任期为三年，最多为三个任期；成员直接与监督委员会签约，无法被 Facebook 开除。

在 Facebook 监督委员会发布上述声明之前，一篇报道披露的细节显示， Facebook 开发的一个秘密内部系统，不会对政治、流行文化和新闻领域的名人用户所发布的帖子采取强制措施，让这些名人不受这家社交媒体平台规则的约束。

上述报道称，Facebook 制定的这一安排旨在避免名人帖子被错误删除而引发不利于该公司的公关事件的发生。Facebook 对其监督委员会表示，这项安排影响的只是“少数用户”，但该报道称，在 2020 年这些用户数量实际上至少有 580 万。

实际上，Facebook 内部文件显示，对具有“新闻价值”、有影响力和受欢迎的名人用户发布的帖子内容，该公司不会采取与普通用户一样的强制措施政策。Facebook 一位前员工称，该公司“对有影响力的人物一般提供豁免政策”。

Facebook 建立的这个内部审查系统取名叫“交叉核对”(cross check)，该系统的建立旨在弥补 Facebook 人工和 AI（人工智能）双审核机制的不足。一旦用户被列入到该系统中，即成为所谓的“白名单”，人工审核员就很难对他们发布的帖子内容采取强制行动。据称被加入到该系统中而享受豁免的名人，包括美国前总统、足球明星内马尔、国会参议员伊丽莎白・沃伦 (Elizabeth Warren) 等。

Facebook 给予名人的这种特殊待遇，也遭到该公司内部员工抵制，他们普遍认为这不公平并且不符合公司的价值观。

Facebook 监督委员会在周二发布的声明中表示，鉴于最近的事态发展，它正在对此事展开调查，包括所谓的“白名单”情况。该委员会还表示，预计将在未来几天收到来自 Facebook 的简报说明。该委员会将于下月发布关于此事的一份公开分析报告。