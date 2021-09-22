树莓派获 4500 万美元融资，估值已达 5 亿美元，去年创下了 710 万台销量纪录

让所有人都能享受平价科技快乐的树莓派，最近一段时间那真是搞得风生水起。

这不，因疫情期间销量大涨，其背后的基金会就在近期又获得了 4500 万美元（也就是大概 2.9 亿人民币）的投资。

此举让树莓派的估值一下子涨到了 5 亿美元。

通过此次交易，树莓派基金会也将部分股权出售给了两位金主爸爸，也就意味树莓派首次迎来了两位外部股东。

树莓派之父 Eben Upton 高兴地表示：

我们非常欢迎 Lansdowne Partners 和 Ezrah Charitable Trust 成为我们的第一批外部股东，以帮助我们实现下一步的增长。

至于这笔资金，Eben 透露，短期内计划将投入更多到供应链上；

中长期的话，打算招聘更多的工程师来设计更厉害的产品。

2012 年正式诞生的树莓派，已卖出 4200 万台

树莓派起源于英国，初衷是为了促进青少年学生的计算机编程教育。

2006 年，当时还在剑桥大学计算机专业教书的创始人 Eben Upton 发现，现在的学生的编程能力有点退化，几番思考后他认为是学生们缺少了他那个年代直接对电脑编程的经历。

于是 2008 年，他选择辞职进入半导体公司 —— 美国博通，开始着手一个发明一个简洁、好玩、高效并能充分发挥青少年创造力的编程开发平台，当然，给孩子玩，最重要的是便宜。

最终成品于 2012 年 2 月 29 日正式发售。

基于 ARM 微型电脑主板的它，具备了所有 PC 的基本功能，所有部件全部整合在一张仅比信用卡稍大的主板上。

很多人第一次见到树莓派后，都被它“麻雀虽小，五脏俱全”的特点吸引住了。

并且它在 Linux 系统的加持下，往往几行代码，就能做出很惊艳的东西。

于是诞生之后，就受到了很多学生、业余智能硬件爱好者、计算机发烧友等群体的追捧。

如今，创始人表示：

13 年间，树莓派已经从一个简单的愿景，成为了一个向 100 多个国家卖出了 4200 多万台设备的公司。

—— 去年树莓派的销售额更是创下了 710 万台的历史新高，利润为 1140 万英镑。

而这一路，树莓派也向慈善机构捐款超过 3000 万英镑（约合人民币 2.6 亿）。

再说此次的两家投资机构 Lansdowne Partners 和 Ezrah Charitable Trust，前者为欧洲最大的股票对冲基金公司，总部位于伦敦，成立于 1998 年；

后者则是一家来自美国的私人慈善信托基金会（其去年的财报显示，集团总收入超过 9580 万英镑，大概 8.4 亿人民币，是 2019 年的两倍）。

“一些有趣的事情即将到来”

得益于树莓派的物美价廉，以及该公司一直以教育为目的的初心，树莓派收获了很好的口碑。

很多人分享自己使用树莓派的良好体验，并对此次融资表示了真诚的祝贺，评论区一片和谐。

有人还表示：“我有一种感觉，这是树莓派成为营利性公司的第一步。”

从技术上讲，树莓派一直是一家营利性公司，只是树莓派基金会是它唯一的股东。

现在情况有所变化，虽然基金会仍然是最大的股东，但两位新股东的加入让很多网友表示期待。

很多人也猜测树莓派可能要拿更多钱来投入新技术了。

而今年一月标志着进军微控制器领域的树莓派 Pico 芯片，后续也可能需要不少的资金投入。

△ 售价仅为 4 美元

“一些有趣的事情即将到来”。

参考链接：

[1]https://www.theregister.com/2021/09/21/raspberry_pis_trading_arm_snags/

[2]https://archive.vn/A4P03#selection-1145.0-1145.179

[3]https://www.reddit.com/r/raspberry_pi/comments/ps002v/raspberry_pi_attracts_45m_after_lockdowns_fuel/