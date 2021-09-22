realme 真我 GT Neo2 发布：骁龙 870 + 金刚石冰芯散热系统，售价 2499 元起

IT之家 9 月 22 日消息 今天下午 realme 举行了真我 GT Neo2 新品发布会，新机采用金刚石冰芯散热系统、骁龙 870+5000mAh+65W、120Hz 三星 E4 屏、黑薄荷潮玩设计。

发布会上，realme 宣布二季度首次跻身全球 TOP6，成为全球第四大中国手机品牌，并且定下了“双一亿”目标：现在起至 2022 年底，realme 全球手机销量再增加一亿台；2023 年单年销量破一亿台。

回到手机，外观方面，realme 真我 GT Neo2 采用机能美学设计，主打色“黑薄荷”首次挑战超⾼饱和度潮流荧光绿⾊：⿊⾊机能飘带，极致⿊与荧光绿冲撞。⾸创光哑玻璃拼接⼯艺，⼀⾯设计，双⾯⼿感。

GT Neo2 还提供了“苍蓝”和“影黑”配色，采用缎⾯ AG ⼯艺，68% 超⾼雾度，抗污防指纹，52° 四⾯弧度带来出色握感。

屏幕方面，真我 GT Neo2 采用 6.62 英寸三星 E4 发光材料直屏，拥有 120Hz 四档智能帧率、600Hz 电竞级触控报点率、1300nit 峰值亮度，支持万级调光、DC 调光、前后双光感，康宁第五代玻璃保护。

性能方面，真我 GT Neo2 采用骁龙 870 处理器，双通道 UFS3.1、DRE 动态运存拓展技术支持最高 7GB 的运存拓展，带来等效 19GB 超大运存的使用体验。值得一提的是，真我 GT Neo2 采用金刚石冰芯散热系统，号称“realme 有史以来最疯狂的堆料”：同级最大散热面积，17932mm²；行业首发航天级金刚石散热凝胶；行业最大面积 3D 钢化 VC；定制 3D 立体石墨烯；8 层全链路散热结构。金刚石冰芯散热系统能将骁龙 870 的游戏性能发挥到极致，主流 MOBA 游戏 120 帧模式平均帧率 119.92 帧/秒，抖动率 0.01。

影像方面，真我 GT Neo2 搭载 6400 万超清三摄（6400 万主摄 + 800 万超广角 + 200 万微距），支持独家街头摄影模式，DIS 超清抓拍，多种街拍滤镜，超级夜景，专业夜景，星空模式。

其它方面，真我 GT Neo2 内置 5000mAh 大电池，支持 65W 闪充，36 分钟充至 100%，并且机身重量控制在 200g 内，厚 8.6mm，重 199.8g。此外，真我 GT Neo2 搭载了 GT 模式 2.0，拥有全新界面，全新动画，全新震感。硬件上 GT Neo2 首次搭载了 X 轴线性马达，超线性双扬声器支持杜比全景声游戏，软件上邀请了多位世界电竞冠军参与深度调教优化。

realme 还给玩家们带来了全新游戏三件套：真我酷冷散热背夹 Neo、真我电竞肩键、真我 Type-C 超级闪充游戏数据线，售价分别为 129 元、99 元、49 元，今天下午 15 点开售。

IT之家了解到，真我 GT Neo2 售价如下：

8+128GB 2499 元（首发价 2399 元）

8+256GB 2699 元（首发价 2599 元）

12+256GB 2999 元（首发价 2899 元）

今日 16 点开启预售，9 月 27 日 0 点全渠道开售，首销享 24 期免息分期、赠价值 129 元耳机、一年质保换新、额外赠 2T 云空间免费使用 6 个月、黑薄荷套装加价购等。