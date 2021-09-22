紫光国微量子通信芯片项目亮相首届量子产业大会

IT之家 9 月 22 日消息 2021 量子产业大会 9 月 18 日在合肥召开，本届大会以“量子科技 产业革命”为主题，由合肥市人民政府、中国电信安徽公司主办。此次大会发布展示了一批量子领域的先进应用成果。

据紫光官方消息，紫光国微作为协办单位出席此次大会并公布了紫光量子通信芯片项目，量子安全超级 SIM 卡。

▲ 图源紫光国微

据介绍，超级 SIM 卡兼具 SIM 与大容量安全存储功能，存储规格目前可达 256GB，让用户拥有真正意义上的高安全数字资产仓库，而且还能满足 5G 时代各行业多种多样的数字场景应用，具备丰富的产品生态链。

IT之家了解到，超级 SIM 卡基于高性能国产芯片的安全加密与身份鉴权认证等能力，已于物联网终端、数字人民币、工业互联网、云卡一体等领域形成落地应用。

从展出信息来看，紫光量子安全超级 SIM 卡支持 SD3.0 标准规范，其所采用的紫光国微安全芯片，具备国产加密算法资质、商密型号认证以及国际 CC EAL6 + 安全等级认证，是全球最高安全等级的安全芯片之一。

官方表示，量子安全超级 SIM 卡未来还将更广泛地应用于量子加密通话、量子加密视频会议、量子安全 VPN 接入、量子安全移动办公以及量子安全金融支付等场景，目前已实现商用，搭载在紫光国微与中国电信、国盾量子联合孵化的量子密话产品中。