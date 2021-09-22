“iPhone 13”山寨机只要 548 元，暴力拆解后发现芯片竟是 7 年前的货

看到今年的 iPhone 13，山寨机厂商直接乐翻了。

模具都不用改，直接在商品页面上把“12”轻轻改成“13”，新的山寨 iPhone 13 就可以上架销售了。如此“环保”的操作，可能连库克看了都直呼内行。

▲ 某平台上直播销售的酷比 i13 Pro 手机

在一些线上购物平台上，这样的“山寨 iPhone 13”仅售 548 元，右侧的销量显示“已拼 6414 件”，可见为其买单的顾客大有人在。

其实提到到山寨机，年轻消费者可能已经比较陌生了，但对于关注手机行业更久的人来说，2018 年的“山寨机小高潮”仍然令人印象深刻。

几年过去，在苹果、三星、华为、小米的旗舰手机售价纷纷突破万元大关的今天，这些几百元的山寨机仍然坚挺地活跃在下沉市场。

这些山寨机有些是几乎被人遗忘的小品牌，而更多则是纯粹的“盗版”，披着主流大牌产品的“皮”，却品质低劣甚至配置造假。

实际上，不论是售假还是山寨机市场仍然坚挺，仍然只是浮于表面的现象，而在这背后，其实隐藏着一条规模达千亿级别的庞大的产业链。

虽然手机市场经过国产厂商几年的血海搏杀，留给山寨机的空间已经不多了，但山寨机背靠的手机维修市场，却是一块规模能达到年均 5000 亿人民币的“肥肉”。

在大家目光都聚焦在主流玩家身上时，手机维修市场作为一条“暗流”一直在生机勃勃地涌动着，这块市场的玩家或许有些“拿不上台面”，但却成为了中国制造业的一个个鲜活缩影。

当你在吐槽山寨机“坑爹”时，却不知这块市场已经养活了多少个“爹”。

为了揭露山寨机的真实“嘴脸”，我从闲鱼平台购买了两部货真价实的“山寨机”并进行了体验、拆解，还原真实的山寨机面目，同时深入挖掘山寨机背后的手机产业链。

01. 山寨机到底有多坑？四颗镜头三个摆设，却能登华为账号？

虽然如今手机产业链已经非常成熟，如果说只是想做出一部能用的手机，应该说门槛并不高。

但这个门槛到底能有多低？却是我非常好奇的。

到底什么是山寨机？无名小牌、外观“抄袭”、参数虚标、做工粗糙…… 山寨机到底怎么样？还是那句老话说得好，“不入虎穴，焉得虎子？”实际体验和拆解，才是正解。

1、3.5mm 耳机孔、微缝听筒配齐，屏幕玻璃厚度“感人”

这次我买的这两款山寨机分别模仿的是苹果 iPhone 12 Pro Max 和华为 Mate40，而售价却不到这两个系列正品的十分之一。

其中一款品牌是朵唯（DOOV），也算是白牌山寨机，而另一款在机身背部印有“OWWO”LOGO 的则是“纯种山寨机”，就连安兔兔评测 App 的验机报告中都给出了“山寨机”的鉴定报告。

朵唯这款 128GB 版本售价为 950 元，而 OWWO 这款 128GB 版本售价仅为 620 元，两款均为 4G 机型。

初次开箱，两款手机在外观和做工上的表现应该说符合我的预期，机身不论是背板还是中框均为塑料材质，正面屏幕采用水滴屏设计，不过这个屏幕“下巴”，应该可以说是能“停航母”。

其中价格更低的 OWWO 这款，屏幕玻璃与屏幕显示层之间的距离大约有 2mm 左右，甚至有种“隔空触控”的错觉，可见其封装工艺已经颇为“古老”。

值得一提的是，两款手机都搭载了“极为先进”的 3.5mm 耳机接口，其中 620 元的 OWWO 还在包装内赠送了一幅有线耳机、一块充电宝和一些手机支架配件。用苹果的话来说，这样的操作真的“很不环保”。

另外，两款手机也均采用了“微缝听筒”设计，听筒位于屏幕和上边框交接处。苹果刚刚发布的 iPhone 13 系列也采用了微缝听筒设计，好家伙这山寨机的设计看起来还挺“先进”？

这款 620 元的 OWWO 还采用了背板中框一体式设计，背板和中框之间没有过渡，一体成型。

当然，“夸奖”玩笑归玩笑，两款机型在做工上其实是比较粗糙的，最大的一个感受就是塑料机身表面是“凹凸不平”的，OWWO 这款的机身上还有零星的“污渍”，甚至一度让我以为这是一款二手机。

2、5 款 App 装半个小时，但能登华为账号，还能微信八开？

虽然两款山寨机在外观上表现平平，但它们在开机进入系统后却给了我不少“惊喜”。

比如这款朵唯手机，竟然开机预装了华为的 HMS，可以登录华为账号。此刻我脑海中不禁浮现“华为软件 + iPhone 外形”的组合，某种程度上这也可以称得上是强强联合，让不少用户“双厨狂喜”了。

不过进入系统以后，我发现系统本身并不是华为的 EMUI，而是“魔改”安卓系统，名称就叫“OS”，安卓版本为安卓 9，要知道，目前安卓 12 都已经正式发布了。

当然，我也只是可以登录华为账号而已，其他华为用户服务基本都只是个“摆设”。

这款朵唯手机还支持分屏操作，同时最多可以“分身”8 个微信 App，应用多开一直是广大人民群众“喜闻乐见”的一项功能。

在用安兔兔评测 App 读取手机硬件信息后，我看到朵唯采用的是代号为 ums312 的 SoC，生产厂商为展锐，查询后，这款芯片其实就是虎贲 T310，一颗 2019 年发布的 4 核 SoC。

手机的安兔兔跑分为 14 万分，要知道，作为入门“千元机”的 Redmi Note 9 Pro 系列，其跑分也接近 40 万分，而价格不过比朵唯这款手机贵了 300 元左右。

如果你觉得 14 万的跑分对山寨机来说也还说得过去，那么 OWWO 则是让我“大开眼界”，这款手机在运行跑分测试的过程中直接“卡死”，一直停留在其中一项测试中，显示“正在加载……”，这可能也是由于其存储芯片性能过于羸弱。

▲ OWWO 手机运行安兔兔评测卡死

基于这样的性能配置，这两款手机在使用过程中的确可以感受到明显的卡顿，比如加载常用的微博、抖音、淘宝等应用，都需要等待很长时间。

并且观看抖音在线视频的时候，画面会经常卡顿，OWWO 这款手机甚至看抖音可以看出“PPT”一般的感觉，画面一帧一帧闪过，很难完整流畅播放，可以说，不论是通信能力还是音视频解码能力，这两款山寨手机都存在较大问题。

而在安装 App 的过程中，OWWO 这款手机更是发生了半个小时无法装完五款 App 的情况，我一度无法知晓这手机到底是死机了还是单纯装的太慢了。

▲ 25 分钟仅安装成功 3 款 App

3、四枚镜头三枚假的，虚假宣传到底有没有？

如果说性能表现让我大跌眼镜，那么拍照方面的体验则令我哭笑不得。

这两款手机都有一个共同点，就是配备了很多枚“假镜头”。比如模仿华为 Mate40 系列的 OWWO，先不说圆环的形状就不对，单是镜头本身，只有最上面一枚是真实的、可以正常工作的，而其余三枚都是“摆设”。

▲ 红框内为三枚假镜头

甚至你说它们只是“玻璃片”，充当装饰用，也没什么不妥。

朵唯这款手机也是如此，其背部镜头模组设计一看就是模仿 iPhone 12 Pro 的镜头排布，不过这三枚镜头中，也只有一枚可以正常工作。

具体拍照表现我们也不用看样张了，突出的特点就是模糊、清晰度低，动态范围极低。最直观的感受就是，你以为拍糊了，其实只是单纯的拍不清楚。另外暗的地方黑成一片、明亮的地方白成一片。

不过当我哭笑不得地打开商品页，想核对下是否涉嫌虚假宣传时，却发现它们的宣传都十分“狡猾”，几乎只在页面上写了一些不痛不痒的参数，比如 6 寸屏幕、4000mAh 电池、128GB 存储。

▲ 朵唯手机商品页描述

其中 OWWO 这款手机甚至还在介绍页写了骁龙 865 字样，但并没有明确写“本机搭载了骁龙 865 处理器”。显然，这款手机不可能使用骁龙 865 处理器，如果骁龙 865 处理器可以在安兔兔评测中卡死，高通也不会答应。

不过有意思的是，通过安兔兔评测读取硬件信息，我们可以看到处理器型号显示是骁龙 855，而在手机设置中的“关于手机”项目里，我们也可以看到骁龙 855，甚至在边上厂家还“贴心”地画出了八个小方框，来表明八个核心。

每个小方框中的曲线还会动态变化，模拟核心频率的波动。

显然，这些纯山寨机厂商会对硬件信息做一定处理，让简单的软件读取无法“拆穿”它们的面具。相比之下，像朵唯这样的白牌山寨机厂商还会相对诚实。

当然，这两款山寨机其实都是有入网许可证的，通过查询也可以正常查询到相关信息，只不过信息实在比较少，“证件照”也是黑乎乎的，几乎看不出真面目。

02.“报废”拆解山寨机，扒开层层外壳，看看到底“吃了几碗粉”

山寨机的外观设计、性能和体验让我对它们的内部充满了更大的好奇心，为此，我专门找到了一位从业十几年的手机电脑维修师傅，将这两部手机拆解，一窥内部真容。

▲ 左：朵唯，右：OWWO

说实话，这两款手机的拆解都非常简单，几乎拧下一两颗螺丝后就可以直接撬开背板，露出主板。

整个手机中最显眼的毫无疑问是电池，而 OWWO 这款手机的电池竟然没有任何型号或者名称，甚至连额定容量、电流电压都没有。

朵唯这款手机的 SoC 型号基本可以确认，但 OWWO 这款手机的骁龙 855 明显藏有“猫腻”，为了一睹各类元器件的阵容，师傅用风枪加热并取下了 OWWO 机型主板芯片上覆盖的屏蔽罩。

打开屏蔽罩后，各类芯片终于暴露在了我们面前。通过这些芯片上的型号，我们可以清楚地查找到对应的零部件厂商，不过屏幕、摄像头这两类组件由于型号比较模糊，并没有查找到。

▲ 左：OWWO 的主摄，右：OWWO 的屏幕背部型号

最终，我们发现这款 OWWO 手机的 SoC 其实是联发科的 MT6735V，联发科 MT6735 系列 SoC 已经是一枚发布了 7 年的芯片了，其内核为 Arm 的 A53，并且只有四颗核心，主频最高也只有 1.5GHz。

这样一看，OWWO 这款手机运行安兔兔评测卡死好像也就“说得通”了。维修师傅说，厂商应该是可以直接把这些软件能读到的东西“写进去”的。

显然，这些厂商欺骗起软件来，已经游刃有余了。

我也在网上查了一下 MT6735V 的价格，但是市场报价相差很大，一时也不好判断具体价格，总体来说在几元到二十元之间，相比如今旗舰 SoC 动辄“一套千元”的价格，显然有些不够看了。

除了核心的 SoC，在存储方面，我还发现了“SEC”字样开头的三星内存芯片和东芝的闪存芯片，不过这些芯片的型号非常长，在多次查找后也很难找到型号完全一致的元器件。

不过侧面也可能反映出一个问题，就是这款山寨机使用的三星、东芝存储芯片可能并非正规渠道而来，或者是非常老、已经下架的型号。

当然，也有另一种可能，就是使用的“打磨片”，也就是把回收来的存储芯片磨去原有的字样，然后印上新的字样。这样就不能排除厂商“随意写”的可能，一旦型号是随意写上去的，自然也就无法查证了。

可以说，彻底拆开一部山寨机，扒到芯片层后，你才能真正体会到厂商们的“狡猾”。

03. 山寨机背后的千亿维修市场

我们都知道，手机供应链虽然已经很成熟了，但有一些关键零部件，仍然不是小厂可以做出来的，比如芯片、屏幕。

事实也正是如此，我通过拆解发现，山寨机使用的芯片、屏幕的确是也是“大厂”零部件，或者说是叫得上名字的手机零部件供应商。

因此，我也对这背后的供应链条更加感兴趣，究竟是谁，养活了这样一个山寨机市场呢？

为此，我也与手机供应链中的一些厂商内部人员进行了沟通了解，并与几位分析师朋友分享了一些看法。原来，在山寨机市场背后，是一个规模达千亿级别的手机维修市场。

1、手机维修市场到底有多大盘子？

其实我们平时看到的手机销量、手机市场份额，统计的都是卖出的新手机。而在每年 12 亿部左右的新机出货量之下，手机存量市场是一个不可忽视的巨大“金矿”。

全球几十亿甚至上百亿部手机，肯定会持续不断地产生维修的需求。这其中屏幕是比较有代表性的一个零部件。

第一手机研究院院长孙燕飚告诉智东西，如果按照全球每年出货 12 亿部智能手机、屏幕维修市场手机数量约为出货市场 2 倍来计算，光屏幕维修市场就有约 24 亿部手机体量。如果每台的维修成本是 100 元，就是 2400 亿的市场规模。

除了屏幕之外，还有摄像头、电池、玻璃盖板等各类零部件，综合起来，按照每部 200 元左右的维修成本，每年全球手机维修市场体量就将近 5000 亿元人民币。

要知道，这样的市场体量已经可以养活很多家上市公司了，因此它的供应链其实是非常健全的，而这就是我们所说的手机维修市场。

2、“同规不同质”零部件背后大有文章

手机维修市场中流通的零部件，其实大多来自于正常的主流手机供应链厂商，只不过产品等级可能有所差别。

比如同样是 1080P 60Hz 的 LCD 屏幕，可以有很多不同的质量等级划分，如华米 OV、苹果三星这样的主流头部手机厂商，对于零部件质量要求严格，但是同样规格质量等级低一些的零部件，虽然无法入“大厂”之眼，但却可以满足山寨机市场的需求。

有一个很现实的问题，就是华米 OV 这样的大厂可以对供应链提出要求，要求零部件达到什么样的品质，但实际上，这些质量要求还是“人定的”，到底什么样是“好”，各家都有自己的标准。

而这种标准到了山寨机市场，灵活度就变得很大了。什么是“合格”？市场认可、消费者买账、便宜、耐用…… 这些都是不好准确量化的，因此不同等级的零部件也有有了各自的市场。

只要价格到位，质量相对靠谱，这些产品不愁找不到买家。

▲ 图片来自于南都网

对于手机产业链中的零部件厂商来说，相同规格的产品，有时会分为 S 级、A 级、B 级等多个质量等级。S 级别、A 级别出货头部手机厂商，而剩下的“同规不同质”产品，就可以流入其他市场，比如手机维修市场。

不知道大家有没有注意过，在手机售后过程中，总会出现“原厂”字样，比如原厂屏幕的维修费用总会高于普通的屏幕维修费用，实际上，这就是“同规不同质”的一种体现。

非原厂屏在参数上可能与你原来的屏幕基本一致，并且普通用户也很难从肉眼观察的角度看出什么明显区别，所以很多人也就没有过于在意。

比如 iPhone 售后的屏幕其实很多都是国产屏幕厂商提供的，但 iPhone 手机本身的屏幕却来自于韩国三星和 LG，显示效果没有明显区别，但价格却有很大差别。

售后采用体验基本相同，但成本更低的屏幕方案，也是厂商平衡成本的一种方式。

▲ iPhone 部分机型屏幕维修价格

售后其实就是维修，也就是我们所提到的维修市场。

而山寨机厂商，就可以与维修市场中的商家拿货，得到生产手机所需要的零部件，从而做出自己想要的山寨手机。

对于山寨手机厂商来说，它们的出货量无法与手机大厂相比，自然零部件的需求也是零零散散、不成规模，因此它们无法直接与上游的零部件大厂拿货，只能找各类代理商，比如芯片代理商、屏幕代理商等等。

这些代理商就是手机维修市场中的主要玩家。

有资深分析师告诉智东西，比如山寨机使用的展锐、联发科芯片，都可以通过代理商拿货，而屏幕模组也可以找屏幕模组代理商拿货。而比如金属钣金件、塑料制品等部件，很多华南“小厂”都可以做。

而在生产制造领域，其实中国有很多规模比较小的组装厂都可以生产山寨手机，并非只有富士康、立讯精密、闻泰、比亚迪这些大厂可以生产。况且大的手机代工厂也不会接山寨手机的“小单”。

3、山寨机到底是不是“灰色”产业？

了解了山寨机零部件的来由，我的心头不免产生了一些疑问，这些零部件美其名曰“同规不同质”，但用大家听得懂的话来说就是“残次品”，这其中会不会有什么“灰色地带”？

分析师朋友也告诉我说，其实很多零部件厂商在生产过程中都会产生一些残次品，这些残次品无法通过品牌大厂的严苛审核，被品牌定义为缺陷不良品，但一般人看不出来差别。

想想就知道，这里面的“油水”有多大，在这样巨大的利益面前，一些胆子大的、有门路的人就出现了，正常来说，这些不良品是要做报废处理的，但最后处理成什么样子，有一定的“操作空间”。

他说，“总有人想办法把这些东西搞出去的”。

目前，苹果有自己的认证体系，可以允许一些厂商去开模，但实际上国内的 OPPO、vivo、小米都是不允许开模的，所以如果有三方厂商去做这些东西，就有可能涉嫌违法，是要被抓的。

但实际上，这块市场仍然存在，一方面也是因为这些头部厂商的官方渠道维修价格极高，有这个利润空间，市场就有这个需求存在，而这就是手机维修市场发挥的地方。

▲ 小米官方渠道维修价格

说到这里，萦绕在我心头的山寨手机供应链的谜团也算是彻底解开了，山寨机有需求、有人买、有利润空间，所以诞生了山寨机市场。

而手机维修市场的各种零部件也有需求、有人买、有利润空间，所以养活了山寨机厂商。

这样的逻辑其实也不难理解，归根结底，还是利益让山寨机厂商们投身其中。

04. 山寨手机市场是真坚挺还是“回光返照”？

开篇我们提到，山寨机在当下依旧有其生存空间，在不少直播电商渠道依然活得“风生水起”，但实际上，通过与业内人士的深入交流，我了解到，今天的山寨机市场，早已不是当年的辉煌时候。

大家都说小米、红米的出现宣告了山寨机的终结。这话其实不准确，不是终结，而是山寨机盛世的关键拐点。

小米的出现，让山寨机性价比的优势愈发的微弱，也让其质量差的短板愈发的凸显。

随后荣耀、OPPO、vivo 也纷纷开始推出性价比机型，近几年，realme、iQOO 等大厂子品牌更是在性价比这三个字上可以说“杀疯了”。

在 4G 时代的尾巴上，你甚至可以花费不到千元买入一部主流厂商的性价比机型，不仅操作系统流畅、硬件质量过硬，售后服务也更有保障。

相比之下，山寨机的市场已经被严重挤压了。正如前文提到的，这些做山寨机的企业，甚至已经无法直接与上游零部件厂商拿货，只能从代理商那里购得零部件，只因体量太小。

不想当将军的士兵不是好士兵。这个道理大家都懂，对于山寨机市场玩家来说，谁不想做正经大牌呢？如果能够做大、拥有足够话语权，谁不想打入华米 OV 的供应链呢？

孙燕飚透露称，其实现在山寨手机市场已经很小了，并且很多山寨手机都出货到印度、非洲市场了，在一些新兴市场中山寨机还有一定生存空间，因为价格足够低就会有需求。但在国内市场，山寨机已经很难生存了。

05. 结语：格格不入的山寨机，还能苟延残喘多久？

通过亲身体验和拆解，我第一次零距离接触了山寨机，并对这类产品有了深入的了解，虽然一定程度上山寨机满足了一部分用户的需求，但参数造假、大量使用过时配件、做工粗糙以及一言难尽的体验，都使其成为了与这个时代格格不入的扭曲产物。

2021 年，大牌正品千元机、百元机，都已经普及，不仅配置更好，服务也更有保障，但在下沉市场仍然有如此活跃的山寨机厂商在浑水摸鱼，这条产业或多或少涉及了一些手机产业链的“灰色地带”，而这里面的厂商都把“信息不对称”玩的炉火纯青。

山寨机背后，在手机维修市场这条手机产业“暗线”中，少见光鲜亮丽的头牌大厂，但仍然有成千上万的玩家投身其中，并且市场规模也不容小觑，可见其中能够获利的机遇之多。

每个市场由经济规律产生，都有其内在逻辑和价值。山寨机已经大势已去，不论山寨机玩家之中是否会有人突破成为主流玩家之一，手机维修市场仍然会长期作为手机产业链中的关键一环存在下去。

对于消费者来说，虽然便宜不都是坏事，但真正掏腰包的时候，还是要尽可能选择正规渠道购买产品。毕竟，人民币从来不会骗人，山寨机也从来不会给你留情。