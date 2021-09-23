修复任务栏图标不居中问题，微软 Win11 Dev 预览版 Build 22463 发布

IT之家 9 月 23 日消息 微软已向 Win11 Dev 预览版的用户推送了 Build 22463.1000 更新，主要进行了一些 Bug 修复，包括此前出现的任务栏图标不居中问题。

添加了焦点辅助设置选项，以便用户可以选择是否希望在 Windows 功能更新后的第一个小时自动启用焦点辅助。

将开始菜单的所有应用程序列表中的“Windows 轻松使用”文件夹改名为“Accessibility”。

在“快速设置”中的音量滑块旁边添加了一个图标，以使管理音频的选项更容易发现。

对比度主题颜色进行了一些小的调整，包括在使用沙漠主题时使超链接更加清晰；

在文件资源管理器中选择文件或文件夹后，现在可以使用 CTRL+Shift+C 将路径复制到剪贴板；

开始菜单：

打开开始菜单后按向下箭头将导航到“已固定”部分，而不是跳转到用户的用户名。

如果启用了辅助功能选项“始终显示滚动条”，则切换到“所有应用程序”列表将不再导致滚动条在过渡动画期间脱离窗口边界；

缓解了一个问题，即当安装了大量应用程序时，DPI 更改后，开始菜单可能无法显示应用程序图标（仅显示应用程序名称）。这一变化也被认为有助于提高混合 DPI 场景中辅助监视器的启动可靠性；

修正了一个导致叙述者无法在“开始时有时使用触摸”中聚焦标题的问题；

当右键点击开始按钮（WIN+X）时，System 已可再次显示为一个选项；

任务栏：

当任务栏跨越多个显示器时，提高了 explorer.exe 的可靠性。

修复了 Chat 弹出按钮在第一次打开时不会亮起的问题；

调整了通知中心的通知计数标记，以修复某些数字未在圆圈中居中的问题；

任务栏上的图标已正确对齐并重新居中。当打开太多应用程序时，应用程序不应再被“显示隐藏图标”按钮切断；

搜索：

支持在辅助显示器上打开搜索。

文件资源管理器：

对上下文菜单中的“查看”、“排序依据”和“分组依据”子菜单下的项未显示标记以显示它们已被选中的问题进行了更改。

在文件资源管理器中按 F1 键将打开对 Win11 帮助的搜索，而不是对 Win10 的搜索；

缓解了执行搜索时可能导致文件资源管理器挂起的问题；

输入：

缓解了在某些情况下切换 dock 模式时，当语音输入 UI 可见时触摸键盘会崩溃的问题。

修复了在某些情况下使触摸键盘按键边框看起来模糊的问题；

解决了使用以前版本的韩语输入法时出现的一个问题，即在某些应用程序中快速键入时，应用程序不会接收到 Shift 键向上事件；

文本预测（包括触摸键盘和硬件键盘）功能在英语和某些其他语言中再次生效；

修复了显示器处于纵向模式时导致 WDAG 中鼠标指针位置不正确的问题；

设置：

按 WIN+P 时，当前投影模式将具有初始键盘焦点，而不是列表中的第一个。

修复了在优化驱动器中取消选择“自动优化新驱动器”时，导致重复提示重置为默认设置的问题；

已删除焦点辅助优先级列表中重复的附近共享条目；

窗口：

右键点击任务视图中的窗口缩略图时，移动到选项现在和其他上下文菜单项对齐。

解决了在屏幕上的某些位置调用 snap layouts 弹出按钮时会开始闪烁的问题；

Windows 沙盒：

Windows 沙盒已可正常启动。

Windows 的 Linux 子系统（WSL）和 Hyper-V：

修复了导致 WSL 2 和 Hyper-V 无法在 ARM64 PC 上工作的问题，比如以前的开发频道版本中的 Surface Pro X。

其他：

修复了一个问题，该问题导致一些电脑在尝试更新到最新版本时，出现 DRIVER_PNP_WATCHDOG 错误检查；

修复了一个导致一些 Surface Pro X 的错误检查和 WHEA_ 不可纠正错误的问题；

修复了如果使用 /k，命令提示符的自动运行注册表项将不起作用的问题；

修复了无法解析某个防火墙规则会导致该规则之后的所有规则在升级时都无法迁移的问题；

解决了 Quick Assist 窗口可能很小且无法调整大小的问题；

缓解了某些菜单/上下文菜单的问题，这些菜单在首次启动时会导致阴影出现视觉故障；

缓解了导致某些电脑在从休眠状态恢复时出现的 INTERNAL_POWER_ERROR 错误；