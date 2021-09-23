修复任务栏图标不居中问题，微软 Win11 Dev 预览版 Build 22463 发布

IT之家 9 月 23 日消息 微软已向 Win11 Dev 预览版的用户推送了 Build 22463.1000 更新，主要进行了一些 Bug 修复，包括此前出现的任务栏图标不居中问题。
变化和改进：
在文件资源管理器中选择文件或文件夹后，现在可以使用 CTRL+Shift+C 将路径复制到剪贴板；
点击“显示设置”中的“识别显示器”时，弹出窗口将改为圆角；
对比度主题颜色进行了一些小的调整，包括在使用沙漠主题时使超链接更加清晰；
在“快速设置”中的音量滑块旁边添加了一个图标，以使管理音频的选项更容易发现。
将开始菜单的所有应用程序列表中的“Windows 轻松使用”文件夹改名为“Accessibility”。
添加了焦点辅助设置选项，以便用户可以选择是否希望在 Windows 功能更新后的第一个小时自动启用焦点辅助。
修复：
开始菜单：
当右键点击开始按钮（WIN+X）时，System 已可再次显示为一个选项；
修正了一个导致叙述者无法在“开始时有时使用触摸”中聚焦标题的问题；
缓解了一个问题，即当安装了大量应用程序时，DPI 更改后，开始菜单可能无法显示应用程序图标（仅显示应用程序名称）。这一变化也被认为有助于提高混合 DPI 场景中辅助监视器的启动可靠性；
如果启用了辅助功能选项“始终显示滚动条”，则切换到“所有应用程序”列表将不再导致滚动条在过渡动画期间脱离窗口边界；
打开开始菜单后按向下箭头将导航到“已固定”部分，而不是跳转到用户的用户名。
任务栏：
任务栏上的图标已正确对齐并重新居中。当打开太多应用程序时，应用程序不应再被“显示隐藏图标”按钮切断；
任务栏预览文本现在将按照辅助功能设置增加文本大小；
调整了通知中心的通知计数标记，以修复某些数字未在圆圈中居中的问题；
修复了 Chat 弹出按钮在第一次打开时不会亮起的问题；
当任务栏跨越多个显示器时，提高了 explorer.exe 的可靠性。
搜索：
支持在辅助显示器上打开搜索。
文件资源管理器：
缓解了执行搜索时可能导致文件资源管理器挂起的问题；
在文件资源管理器中按 F1 键将打开对 Win11 帮助的搜索，而不是对 Win10 的搜索；
对上下文菜单中的“查看”、“排序依据”和“分组依据”子菜单下的项未显示标记以显示它们已被选中的问题进行了更改。
输入：
修复了显示器处于纵向模式时导致 WDAG 中鼠标指针位置不正确的问题；
文本预测（包括触摸键盘和硬件键盘）功能在英语和某些其他语言中再次生效；
解决了使用以前版本的韩语输入法时出现的一个问题，即在某些应用程序中快速键入时，应用程序不会接收到 Shift 键向上事件；
修复了在某些情况下使触摸键盘按键边框看起来模糊的问题；
缓解了在某些情况下切换 dock 模式时，当语音输入 UI 可见时触摸键盘会崩溃的问题。
设置：
已删除焦点辅助优先级列表中重复的附近共享条目；
修复了在优化驱动器中取消选择“自动优化新驱动器”时，导致重复提示重置为默认设置的问题；
按 WIN+P 时，当前投影模式将具有初始键盘焦点，而不是列表中的第一个。
窗口：
当只有一个桌面时，尝试切换桌面（例如，使用键盘快捷键）不再获得前景焦点；
解决了在屏幕上的某些位置调用 snap layouts 弹出按钮时会开始闪烁的问题；
右键点击任务视图中的窗口缩略图时，移动到选项现在和其他上下文菜单项对齐。
Windows 沙盒：
Windows 沙盒已可正常启动。
Windows 的 Linux 子系统（WSL）和 Hyper-V：
修复了导致 WSL 2 和 Hyper-V 无法在 ARM64 PC 上工作的问题，比如以前的开发频道版本中的 Surface Pro X。
其他：
修复了一个问题，该问题导致一些电脑在尝试更新到最新版本时，出现 DRIVER_PNP_WATCHDOG 错误检查；
修复了一个导致一些 Surface Pro X 的错误检查和 WHEA_ 不可纠正错误的问题；
修复了如果使用 /k，命令提示符的自动运行注册表项将不起作用的问题；
修复了无法解析某个防火墙规则会导致该规则之后的所有规则在升级时都无法迁移的问题；
解决了 Quick Assist 窗口可能很小且无法调整大小的问题；
修复了一些用户单击“快速协助”中的“登录”按钮，将打开一个空白的浏览器窗口的问题；
缓解了某些菜单/上下文菜单的问题，这些菜单在首次启动时会导致阴影出现视觉故障；
缓解了导致某些电脑在从休眠状态恢复时出现的 INTERNAL_POWER_ERROR 错误；
修复了当连接到某些 SSD 的 224xx 版本时，某些 PC 卡在启动界面的问题。
已知问题：
常规：
移动设备管理（MDM）的内部 PC 将不会接收此版本。此版本中存在阻止 PC 成功更新到此版本的问题，希望在下一个版本中修复；
使用最新的 Dev 频道 ISO 从版本 22000.xxx 或更早版本更新的用户可能会收到以下警告消息：“您尝试安装的版本已 Flight Signed。若要继续安装，请启用 Flight Signed。”如果收到此消息，请按“启用”按钮，重新启动电脑，然后重试更新。
开始菜单：
在某些情况下，开始菜单和任务栏的搜索框可能无法输入文本。如果遇到此问题，请按键盘上的 WIN+R 以启动“运行”对话框，然后将其关闭。
任务栏：
切换输入法时，任务栏有时会闪烁。
搜索：
点击任务栏上的搜索图标后，搜索面板可能无法打开。如果出现这种情况，请重新启动“Windows 资源管理器”进程，然后再次打开搜索面板；
搜索面板可能显示为黑色，并且在搜索框下方不显示任何内容。
文件管理器：
如果在文件资源管理器中右键点击 OneDrive 中的文件，将鼠标悬停在打开子菜单的条目（如“打开方式”）上时，关联菜单将意外关闭；
双击网络文件夹以打开它将使其锁定为快速访问，而不是打开它。要打开网络文件夹，请右键单击该文件夹并从关联菜单中选择“打开”。
小部件：
小部件板可能会显示为空。要解决此问题，用户可以注销，然后重新登录；
小部件可能在外部监视器上以错误的大小显示。如果遇到这种情况，用户可以先通过触摸或 WIN+W 快捷方式在实际 PC 显示器上启动小部件，然后在辅助显示器上启动。
IT之家了解到，PowerToys 已上线 Win11 应用商店，微软表示将继续努力提高商店中的搜索相关性。