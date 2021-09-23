首发价 1499 元起，HMD Global 正式发布全新 5G 手机诺基亚 G50

IT之家 9 月 23 日消息 今日，HMD Global 推出了全新 5G 智能手机诺基亚 G50。

IT之家了解到，诺基亚 G50 配备 4800 万超感三摄，支持 RAW 域超级夜景和 AI 超分辨率变焦，搭载安卓 11 系统配合一键直达 2.0，采用 6.82 英寸巨幕屏和 5000mAh 电池。

设计方面，诺基亚 G50 通过亮银色金属质感涂层和多层镀膜共同打造出“海蓝”和“曙光”两款颜色，拥有全新工艺打造一体成型的边框。

影像方面，诺基亚 G50 配备 4800 万像素超感三摄，支持骁龙 8 系旗舰处理器中出现的 RAW 域超级夜景功能，可提升夜晚和暗光场景的拍照表现。

同时，诺基亚 G50 支持 AI 超分辨率变焦，主摄在变焦时通过 AI 差补点以及多帧合成技术，能够减少变焦过程中的画质损失。同时，手机提供自定义水印、HEIF 格式保存、经典专业拍照等玩法。

诺基亚 G50 的前、后置摄像头均支持全新视频超级防抖功能，搭配 OZO 视频降风噪、双视野视频拍摄 3.0 等更多功能。

配置方面，诺基亚 G50 搭载高通骁龙 480 5G 处理器，配备 UFS 2.2，全系 128GB 存储并支持最高 512GB 存储卡扩展，支持 SA/NSA 双模 5G 全网通，内置 5000mAh 电池。

值得一提的是，诺基亚 G50 手机左侧设有一颗物理按键“随心键”，支持双击和长按两种操作，用户可以自定义实现一键直达健康码、一键启用微信支付、一键静音等功能。

此外，无论手机处于何种使用状态，用户只需双击电源键，就可以快速打开相机。诺基亚 G50 还支持 IP52 级别防护，搭载纯净安卓 11 系统，提供长截图、后台管理、负一屏等本地化定制功能。

价格方面，诺基亚 G50 提供曙光和海蓝两种配色，今日正式开启预售，4GB+128GB 首发价 1499 元，6GB+128GB 首发价 1899 元，将于 9 月 29 日 10:00 正式开售。预售期加 99 元起可换购诺基亚真无线耳机（限 6GB+128GB 版本）。