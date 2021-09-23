我国微波电子学家、光纤专家黄宏嘉院士逝世，享年 97 岁

IT之家 9 月 23 日消息 中科院之声宣布，中国科学院院士，我国著名的微波电子学家、光纤专家，上海大学教授黄宏嘉，因病医治无效，于 2021 年 9 月 22 日在上海逝世，享年 97 岁。

百科信息显示，黄宏嘉（1924 年 8 月 5 日 —2021 年 9 月 22 日），湖南临澧人，电子学家、微波专家、光纤专家，中国科学院院士。上海科学技术大学（现上海大学）教授、名誉校长。

IT之家了解到，黄宏嘉是国内研究光纤通讯领域的先驱，在电子学报、数学学报及国际学术会议上发表论文 100 多篇，出版专著 6 部，其中“微波原理”、“耦合模理论”、“光波导科学”等是奠基性经典著作。

黄宏嘉教授先后主持了数十项科研项目，中国第一根单模光纤传输线在他主持下诞生。1981 年美国纽约理工学院出版了他的《耦合模与非理想波导》论文选集。1984 年，荷兰科学出版社出版了他的专著《耦合模理论》。1994 年研制出具有国际先进水平的 8 种特种光纤。1978 年全国科学大会授予他国家重大贡献奖，1986 年上海市人民政府给予他记大功奖励，1987 年获国家自然科学奖二等奖，1988 年获国家科技进步奖二等奖（第一名），1988 年获上海市科技进步奖一等奖（第一名）。1990 年以来获美国发明专利多项，新的专著“非常不规则纤维光学中的微波方法”既由美国 JohnWiley&Sons 出版。