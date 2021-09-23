【IT之家评测室】iQOO Z5 评测：硬件升级明显，游戏体验依旧饱满

时隔半年时间，iQOO Z 系列再次迎来更新，在发布之前，iQOO 官方就陆续公布了 Z5 的外观和配置，虽然在产品定位上 Z 系列要低于自家的数字系列，但在配置上 iQOO 的用料可谓非常大方了，诸如满血版 LPDDR5、满血版 UFS 3.1、旗舰级 VC 液冷散热系统等等都已经成为 iQOO Z5 的标配。

IT之家拿到了这款产品，话不多说，下面通过评测，让我们一起更深入的了解这款产品吧！

第一部分：外观设计和屏幕

色彩，是对当下年轻人的极好诠释，所以在配色方面，iQOO Z5 提供了蓝色起源、薄暮晨曦、造梦空间三种配色，三款配色各具特色，即使简单一个蓝色或一个白色，都潜藏着难以定义的独特纹理和色彩变化。

IT之家拿到的是蓝色起源版本，这种配色第一眼看上去是墨蓝色，但当光线打在机身上时，会产生难以捉摸的色彩和光点，像是幽邃神秘的星空，繁星点点，璀璨且变幻莫测。

据官方描述，“蓝色起源”和“薄暮晨曦”双色后盖具备 iQOO 首创的“棱镜幻彩”工艺，在一层膜片上实现需要双层膜片才能营造出来的变幻色彩。

此外，iQOO Z5 后盖采用了磨砂材质，手感方面要比传统的 AG 磨砂玻璃更“粗粝”一些，手指摸上去也会有一种“沙沙”的质感，非常独特。

更重要的是，这种工艺的机身后壳几乎不会占上任何指纹和汗渍，即便是有些许的灰尘，轻轻擦拭一番立马就光洁如新。

镜头模组设计方面，依旧是 iQOO 标志性的“云阶”设计，摄像头模组旁边延伸出了一片高光的镭射 CD 纹，和磨砂的机身形成了撞色，观感上更具有层次感。

机身尺寸方面，iQOO Z5 拥有 164.70 × 76.68 × 8.49mm 的三围，193g 的重量中规中矩，相比上一代的 185g 略有提升，不过，这一次 iQOO Z5 升级了环绕式立体声双扬声器、Z 轴的线性马达以及 5000mAh 大电池，在 iQOO Z5 所在的中端机市场，这样的配置并不多见。

细节设计方面，iQOO Z5 机身顶部保留了 3.5mm 耳机孔，电源键和音量键集成在机身一侧，并且采用了侧面指纹识别（电源键），想必听到这里不少小伙伴会感到很兴奋 —— 是的，iQOO Z5 搭载了一块 LCD 屏幕。

近两年来，LCD 屏幕的手机越来越少，固然，OLED 屏幕有着轻薄、可弯曲、自发光、色彩鲜艳等等优势，但和 OLED 相比，LCD 对眼睛更友好，无需考虑担心频闪、烧屏，同分辨率下屏幕更细腻，夜晚用起来也更舒服。所以，直到现在，“LCD 永不为奴”依然不是一句空口号，这是一部分人真实且存在的需求。

所以，LCD 屏手机，且用且珍惜吧！

iQOO Z5 采用了 6.67 英寸的 LCD 打孔屏，中极点孔径仅为 3.9mm，并且还采用了 COF 封装工艺，在 LCD 屏手机中，3.94mm 的下巴算是非常窄的了。

根据官方的资料，iQOO Z5 屏幕左右边框为 1.8mm，屏幕上边框为 2.24mm，整体屏占比达到了 91.36%。

显示方面，iQOO Z5 屏幕分辨率为 2400 × 1080，1500:1 屏幕对比度，屏幕峰值亮度 650nit（典型值 480nits），支持 96% NTSC 色域、DCI-P3 广色域和 HDR10 显示，同时还支持 120Hz 高刷和 240Hz 触控采样率。

iQOO Z5 还具备 HBM 高亮模式，当手机处于强光下使用时，屏幕最大亮度可提升至 650nits。此外，诸如全局级无级调光、德国莱茵 TÜV 低蓝光认证、 LTM 局部色彩映射技术都有，iQOO Z5 支持低亮度 2048 级调光和高亮度 2048 级调光，并具备全程 DC 调光。

从参数来看，iQOO Z5 的这块 LCD 屏幕基本挑不出什么毛病，如果你是 LCD 屏坚定不移的支持者，那么 iQOO Z5 这款手机就非常适合你。

第二部分：性能跑分、游戏体验

配置方面，iQOO Z5 率先在同级别中搭载满血版 LPDDR5 和满血版 UFS 3.1，并搭配高通骁龙 778G 处理器，散热部分采用了 VC 液冷散热系统，拥有 5000mAh 大电池和 44W 快充。

从参数来看，iQOO Z5 相比上一代 iQOO Z3，配置升级是非常明显的，处理器从 768G 升级到了 778G，闪存和存储也全部升级为旗舰级的 LPDDR5、UFS3.1。

在今年 5 月份的高通 5G 峰会上，高通正式发布了全新高通骁龙 778G 5G 移动平台，骁龙 778G 采用了台积电 6nm 工艺，是高通旗下首款 6nm 手机芯片。

从架构来看，骁龙 778G 采用了和骁龙 780G 完全相同的 1+3+4 的核心设计，即 1 个 A78 2.4GHz + 3 个 A78 2.4GHz + 4 个 A55 1.9GHz 的组合，官方称这将比骁龙 768G 的 2+6 设计提升 40% 的性能。

此外，骁龙 778G 在屏幕刷新率、基带、WiFi、蓝牙、ISP 等方面均有升级，并与骁龙 780G 基本保持一致。骁龙 778G 的 GPU 为 Adreno 642L，为骁龙 780G-Adreno 642 的小幅降频版，不过对于前一代也拥有约 40% 的性能提升。

性能部分我们通过安兔兔等跑分软件进行了简单的测试：

安兔兔跑分中，iQOO Z5 的分数达到了 56 万 +，作为对比，上一代 Z3 的分数为 45 万 +，分数提升了 11 万，骁龙 778G 升级的四枚 A78 大核心显然起到了作用。

在 Androbench 测试中，iQOO Z5 的读取达到了 1511MB/s，作为对比，上一代 Z3 的读取为 992MB/s，UFS2.2 升级为 UFS3.1，提升是非常明显的。此外，在 Geekbench4、5 的测试中，iQOO Z5 的升级相较于 iQOO Z3 也有明显的提升。

游戏方面，我们选择了《原神》《和平精英》《王者荣耀》三款，这也是目前最具代表性的三款手游。

首先是《王者荣耀》，iQOO Z5 支持该游戏的 90 帧率模式，但或许是测试机的原因，IT之家尚未找到 90fps 开关，这里就以最高画质（HDR+60 帧）进行实测。

不愧是王者荣耀 KPL 专用品牌，iQOO Z5 在 10 分钟左右的《王者荣耀》游戏中，基本稳成了一条直线，帧率全程维持在 59-61fps 上下，帧率波动极小。

接下来IT之家测试了《和平精英》的流畅画质 + 极限帧率，在接近 30 分钟的游戏里，iQOO Z5 帧率表现同样出色，最小帧率为 52fps，全程基本稳定在 58-61fps 上下，帧率波动略比《王者荣耀》明显，但整体表现依旧稳定。

事实上，在诸如《王者荣耀》《和平精英》这样的游戏里，你很难具体感受到骁龙 778G 和骁龙 888 系列旗舰处理器的性能差异，体验基本是一致的。骁龙 888 系列旗舰处理器的优势在于（单指游戏方面），其性能上限更高，比如面对《原神》这样的游戏，骁龙 888 的表现是明显更出色的。对于普通用户来说，如果你对性能没有格外要求，其实骁龙 778G 够用了。

来到《原神》游戏测试，IT之家选择了中高画质、60fps 帧率，场景选择清籁岛，野外闲逛 + 打怪。

在 20 分钟左右的游戏里，iQOO Z5 的平均帧率为 39.58fps，游戏后期的战斗场景，帧率会有明显的波动，但就笔者的实际体验来看，卡顿、掉帧的现象并不明显。不过，在实际测试中，《原神》里 iQOO Z5 存在锁帧现象，也就是说，iQOO Z5 在锁 40 帧的前提下，最终帧率为 39fps，这个表现还是很惊喜的。

需要补充一句，因为游戏场景不同、遇到怪物的数量也不同，不同的战斗场景也会导致不同的帧率表现，所以实测帧率仅供参考。

在《原神》实测中，iQOO Z5 给笔者带来了两种非常明显的感受，一个是帧率虽然不算高，但好在相对稳定；另一个感受则是发热极低，至少相较于以往对骁龙 888 旗舰机的测试，iQOO Z5 的“低温”表现，真的令人印象深刻。

在《原神》20 分钟左右的游戏后，IT之家实测 iQOO Z5 机身背面最高温度仅为 37.2°C（室内温度 24° 左右）。根据官方的说法，iQOO Z5 拥有 1551mm2 VC 液冷均热板，面积上甚至超越了 iQOO 5 Pro，旗舰级的散热系统是 iQOO Z5 游戏时“低温”表现的保证，另一方面也离不开骁龙 778G 本身对于功耗的控制。

整体来说，iQOO Z5 的游戏、性能表现是令人满意的，诸如《王者荣耀》《和平精英》这样的游戏是无压力的，面对《原神》这样对配置有严格要求的游戏时，略微降低一下画质，也能流畅运行。特别是游戏时令人惊喜的温控表现，比一众火龙 888 旗舰，不知道低到哪里去了。

配置是游戏体验的基石，而配置之外的附加功能，会让游戏体验更加出色，这一次 iQOO Z5 同样具备鹰眼显示增强、4D 游戏振感、变声器等等功能，特别是 4D 振感，得益于 Z 轴线性马达的加入，iQOO Z5 在游戏里每一次开枪都会有非常真实的物理触感反馈，体验到不同载具/不同枪械的振动效果。

第三部分：影像

iQOO Z5 延续了前代 Z3 的影像配置，采用了 6400 万像素超清主摄 + 120° 超广角镜头 + 4cm 微距镜头的组合，主摄为 GW3，拥有 f/1.79 光圈，超广角镜头为 800 万像素，微距镜头则是熟悉的 200 万。

GW3 也算是 vivo 系的老朋友了，早在 vivo S9 上就有搭载。从样张来看，iQOO Z5 的相机表现在这个价位中是合格的，iQOO 对 GW3 的打磨还不错，无论是解析力、边缘画质还是白平衡表现，在同级别中都相对出色。

▲ 主摄

▲ 超广角

▲ 超广角

和 iQOO Z3 一样，Z5 在色彩上依旧是 iQOO 的家族式风格，色彩较为艳丽，饱和度较高，非常适合拍摄一些鲜艳的场景，配合主摄大光圈，在一些美食、鲜花等场景下样张非常讨好眼球。

此外，在白天光线充足的条件下，超广角和主摄色彩一致性做到比较出色，至于那颗 4cm 微距，多少有点凑数嫌疑，比起它拍摄超微距，我更倾向选择主摄，毕竟后者有着更好的画质和景深表现。

在夜景方面，iQOO Z5 支持 RAW 域多帧降噪算法，同时超广角镜头同样支持夜景模式。在夜景风格方面，提供了黑金、蓝冰、青橙、赛博朋克、蓝橙、银橙和暗黑猩红共计 7 种。

▲ 主摄（夜景）

▲ 超广角（夜景）

▲ 主摄（夜景，唯一光源位于身后路灯）

▲ 2X（夜景模式，主摄变焦，黑金滤镜）

就样张来看，iQOO Z5 的夜景样张第一观感还是非常不错的，夜景样张比较纯净，亮度要比肉眼所见的略高一点点，高光压制也很出色，略有超过这个档位该有的表现。

劣势在于，iQOO Z5 的夜景样张，暗部细节虽有保留，但经不起放大。另一方面，超广角虽然也支持夜景模式，但在色彩方面和主摄还是有非常明显的差异。

总结：

和上一代产品相比，iQOO Z5 在设计、屏幕、配置方面都有不同程度的升级，特别是用户最关心的性能方面，满血版 LPDDR5、满血版 UFS 3.1 和骁龙 778G 处理器组成的“性能铁三角”给了用户充足的保障，是一款合格的“性能越级”中端机。

另一方面，诸如 VC 液冷散热系统、Z 轴马达、双扬声器等旗舰级配置也搭载在这款产品上，足以见得 iQOO 的诚意了，如果非要挑出点毛病，或许 NFC 的缺失会让不少小伙伴感到遗憾，但考虑到价格，真香就完事了。

价格信息：

8GB+128GB：1899 元

8GB+256GB：2099 元

12GB+256GB：2299 元

iQOO Z5 将于 9 月 23 日开启预售，9 月 28 日 10:00 正式开售，预售至开售当天，8GB+128GB 版本限时优惠 100 元，为 1799 元，购机享 6 期免息并额外赠送 iQOO 入耳式耳机（3.5mm 插头）。