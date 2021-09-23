集邦咨询：预计第四季度 NAND 闪存价格将下跌 0~5%

IT之家 9 月 23 日消息 今日集邦咨询发布了 NAND 闪存芯片行业预测。调查显示，由于智能手机、Chromebook 与电视等消费电子产品今年下半年出货表现不如预期，零售端存储卡、U 盘等产品需求持续低迷，仅有数据中心以及企业客户具有较强的需求支撑。整体而言，采购端闪存芯片库存上升，NAND Flash 主控 IC 缺货现象也随需求下降缓解。为此，集邦咨询预计 2021 年第四季度 NAND 闪存整体合约价格将小幅下跌 0~5%。

具体来看，预计第四季度消费级 SSD 固态硬盘价格将下跌 3~8%。这是由全球新冠疫情缓解，各国逐步解封所致，使得消费级笔记本电脑需求放缓。此外，随着 128 层 NAND 闪存产能的提升，SSD 市场逐渐转向供过于求。

大客户方面，数目中心对于 SSD 的需求今年第二季度大幅增长，第四季度需求将开始下滑。服务器产品受到 IC 零部件短缺的冲击，出货量预计相比第三季度会减少近 9%，同时带动企业级固态硬盘的需求下滑 7%。供给方面，英特尔企业级 SSD 的主控 IC 封装主要位于马来西亚，受到当地疫情严重导致封城的影响，芯片交货将出现推迟。这会导致英特尔第四季度企业级 SSD 出货量环比下降。不过，零部件短缺将使得企业级 SSD 价格上涨 0~5%。

eMMC 闪存方面，集邦咨询表示这类产品需求下降，价格难以支撑，预计第四季度跌幅在 5~10%。

UFS 闪存方面，集邦咨询称苹果新机以及各品牌旗舰机型备货需求将放缓，预计 UFS 采购动能进一步趋缓，预计第四季度报价下跌 0~5%。

IT之家了解到，研究机构表示存储卡、U 盘的销售疲软，而消费级固态硬盘受显卡缺货牵连，导致用户装机需求放缓，因此销售情况不乐观。此外，笔记本电脑、智能手机、电视等产品需求不如预期，因此预计 NAND Flash wafer 第四季度跌幅在 10~15%，为这类产品之最。