深康佳 A：Micro LED 芯片已完成小批量试产，量产时间仍待定

9 月 22 日，深康佳 A 在接受机构调研时表示，公司半导体业务在光电、存储等领域进行了布局。其中光电领域目前主要是进行 Micro LED 和 Mini LED 相关产品的研发及试产；存储领域主要是进行存储主控芯片的设计及销售，以及存储类产品的封装、测试及销售。

目前，深康佳 A 研发的混合式巨量转移技术已在转移效率和良率方面获得大幅提升。目前，公司的 MicroLED 芯片已完成小批量试产，量产时间将根据相关技术的研发进展及终端产品的开发进度确定。

据深康佳 A 透露，互联网业务主要从事跨屏跨场景文娱系统服务，面向智能电视等多场景跨屏终端提供一系列内容与应用服务，主要开展三方面的业务：首先是与其他互联网公司合作，通过为用户提供包括视频、教育、音乐、医疗、游戏等内容服务获得收益；其次在分析用户行为数据的基础上提供部分公益性、互动性服务，增强用户粘性、传播品牌，增加硬件销售机会；最后是逐步打造千万级用户平台，通过广告和分发应用获得收益。

互联网业务是深康佳 A 落实互联网转型，实现向“硬件 + 软件”、“终端 + 用户”发展模式升级的关键。

此外，公司的新消费电子业务主要包含多媒体业务、白色家电业务、智能终端业务、互联网业务和物联网业务。